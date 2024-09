Wojsko znalazło fragmenty rosyjskiego drona w kraju NATO

Rosyjskie drony kamikadze nad krajami NATO

Prawdopodobnie rosyjska armia wysłała drony kamikadze z misją uderzenia na ukraińskie lotniska znajdujące się w zachodniej części Ukrainy. Maszyny mogły ulec awarii lub zostały zneutralizowane na skutek działania systemów walki radio-elektronicznej.

Jest wielce prawdopodobne, że chodzi o drony kamikadze Shahed-136, ponieważ są one na masową skalę wysyłane przez armię Kremla na ukraińskie obiekty. Bezzałogowce mają masę 200 kg, oferują zasięg od 1000 do 2500 kilometrów, mogą rozpędzić się do 185 km/h i przenosić głowicę odłamkowo-burzącą lub termobaryczną o masie 50 kg. Shahed 136 jest bardzo tani w produkcji. Ocenia się, że produkcja jednej sztuki wynosi od 20 do 50 tysięcy dolarów.