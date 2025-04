Wyjął wyrzutnię pocisków Igła i zestrzelił potężny rosyjski dron

Siły Zbrojne Ukrainy opublikowały w mediach społecznościowy materiał filmowy, na którym uwieczniono jak jeden z żołnierzy 47. brygady zmechanizowanej zestrzelił rosyjski dron kamikadze, który zmierzał w kierunku Kijowa. Ukrainiec podniósł ręczną wyrzutnię pocisków 9K38 Igła, skierował jej lufę w niebo i nacisnął na spust. Wówczas pocisk rakietowy namierzył rosyjski bezzałogowiec i go zneutralizował.

To niesamowite wydarzenie, gdyż mówimy tutaj o naprawdę potężnym dronie kamikadze o nazwie Shahed, który został wystrzelony w misję uderzenia głowicą odłamkowo-burzącą lub termobaryczną. Taka broń może zrównać z ziemią spory budynek i doprowadzić do śmierci dziesiątek osób.

Wyjął wyrzutnię Igła i zestrzelił rosyjski dron

Żołnierze z 47. brygady zmechanizowanej na co dzień biorą udział w odpieraniu ataków powietrznych armii Kremla na ukraińskie miasta. Na swoim koncie ma mniejsze i większe sukcesy. Obecnie Rosjanie zintensyfikowali ataki rakietowe z myślą o zniszczeniu całej ukraińskiej infrastruktury krytycznej. Celem jest doprowadzenie do chaosu i eksodusu ludności np. do krajów Europy i ich destabilizacji. Wówczas Putinowi będzie łatwiej szantażować kraje NATO i zastraszać społeczeństwo widmem wybuchu III wojny światowej.

Przedstawiciele Sił Zbrojnych Ukrainy tłumaczą, że każdy może wejść w szeregi armii lub zostać wolontariuszem, który będzie niósł pomoc poszkodowanym. Co najważniejsze, nie trzeba mieć odpowiedniego doświadczenia czy wyszkolenia. Praktycznie codziennie cywile na Ukrainie giną lub odnoszą obrażenia po atakach rosyjskiej armii, zatem SZU przydarzą się każde ręce do pomocy.

9K38 Igła to świetna wyrzutnia rakietowa

9K38 Igła (w kodzie NATO oznaczony jako SA-18 Grouse) to radziecki, a później rosyjski przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy (MANPADS), zaprojektowany do zwalczania nisko lecących celów powietrznych, takich jak śmigłowce czy samoloty. Wprowadzony do użytku w latach 80. XX wieku, stanowi rozwinięcie wcześniejszych systemów, takich jak 9K32 Strieła-2, oferując ulepszoną celność i odporność na zakłócenia dzięki zaawansowanemu systemowi naprowadzania na podczerwień.

Igła jest lekka, łatwa w obsłudze i szeroko stosowana przez wiele armii na świecie, a także trafiała w ręce różnych grup paramilitarnych, co czyni ją jednym z bardziej rozpowszechnionych systemów tego typu. Jej skuteczny zasięg wynosi około 5-6 km, a rakieta może razić cele na wysokości do 3,5 km, co sprawia, że pozostaje groźną bronią w konfliktach asymetrycznych.

Dron Shahed 136 to potężny dron

Dron Shahed 136 to niezwykle proste, ale bardzo skuteczne urządzenie bojowe. Maszyna została zaprojektowana i zbudowana przez inżynierów z Iranu na potrzeby tamtejszej armii, ale już w pierwszych miesiącach wojny na Ukrainie była masowo używana przez Rosjan do ataków na cele wojskowe.

Bezzałogowce mają masę 200 kg, oferują zasięg od 1000 do 2500 kilometrów, mogą rozpędzić się do 185 km/h i przenosić głowicę odłamkowo-burzącą lub termobaryczną o masie 50 kg. Shahed 136 jest bardzo tani w produkcji. Ocenia się, że produkcja jednej sztuki wynosi od 20 do 50 tysięcy dolarów. Co ciekawe, Rosjanie początkowo mieli zakupić te maszyny od armii Iranu za 200 tysięcy dolarów za sztukę.

Kilka dni temu ukraińska armia informowała, że Rosjanie jeszcze bardziej udoskonalili swoje drony Shahed. Ze względu na sankcje Unii Europejskiej, obecnie stosują w maszynach kamikadze elementy wyprodukowane w Chinach, a nawet Indiach. Wcześniej okazało się, że używany przez Kreml pociski z Korei Północnej posiadają aż 290 komponentów pochodzących od ponad 25 zagranicznych firm z USA, Chin, Niemiec, Japonii, Holandii, Singapuru, Szwajcarii, Tajwanu i innych krajów.

