Pociski R-33 na ćwiczeniach niestrategicznych sił jądrowych. R-33 wszedł do służby w 1981. Miał być specjalną bronią ZSRR przed SR-71 Blackbird. W 1991 wprowadzono ulepszoną wersję R-33S z mocniejszym silnikiem, zwiększającym zasięg do ok. 160 kilometrów Ministerstwo Obrony Rosji materiał zewnętrzny