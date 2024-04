Po ogłoszeniu wyników większość internautów nie kryła swojego niezadowolenia. Warto zaznaczyć, że do finałowej piątki nie dostało się sporo naprawdę popularnych nazw. Zabrakło choćby Orła, czy Puchacza, a nawet Bielika - tego, którego mamy przecież w godle. Największym rozczarowaniem dla komentujących okazał się fakt, że zgodnie z tradycją, nazwa nowego myśliwca powinna pochodzić od nazwy ptaka.

Zerwanie z tradycją? F-35 to nie ptak

W internecie ludzie mają z nową nazwą problem i trochę ciężko się im dziwić. Konkurs nie do końca wziął pod uwagę wiele naprawdę popularnych propozycji, a ostatecznie zdecydowano się jeszcze na zerwanie z tradycją. To dziwne posunięcie, bo choć Husarz niewątpliwie odnosi się do pięknej karty polskiej wojskowości, to niekoniecznie ma on cokolwiek wspólnego z lotnictwem - prędzej z kawalerią pancerną. No, chyba że wgłębimy się w szczegóły.