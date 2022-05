Zniszczyli ogromny statek w kilka sekund. Rosjanie drżą przed tą bronią

Spektakularne nagranie z testu nowego pocisku kierowanego, działającego niczym torpeda, pokazuje, że w zaledwie kilka sekund można unicestwić potężny statek czy okręt. Eksperci uważają, że nowa broń USA może odmienić rzeczywistość działań wojennych prowadzonych na morzach i oceanach.

Dotychczas takie możliwości miały torpedy wystrzeliwane z okrętów podwodnych. Najnowszy pocisk Siły Powietrznych USA ma zdolności torpedy, ale może być przenoszony i wystrzeliwany z pokładów samolotów. To rozwiązanie to przyszłość, która już teraz jest gotowa do działania w armii USA.

Pocisk Quicksink odmieni oblicze walk na morzu

Pentagon chwali się, że nowy pocisk o nazwie Quicksink bazuje na starszych pociskach kierowanych GBU-31 JDAM. Jednak w odróżnieniu od nich, produkcja nowych jest nie tylko nieporównywalnie tańsza, ale również znacznie ułatwione zostały sposoby jego odpalania i podniesiona została celność.

Siły Powietrzne USA ujawniły, że pocisk może być odpalany z myśliwca F-15. Ta maszyna brała też udział w eksperymentach realizowanych na wodach Zatoki Meksykańskiej, gdzie pocisk Quicksink w kilka sekund zniszczył wielki statek.

Zasięg nowego pocisku kierowanego USA wynosi ok. 24 kilometry. Pentagon zapowiedział jednak, że docelowo wzrośnie o kolejne dziesiątki kilometrów. Kluczowym elementem jest tutaj zapewnienie bezpieczeństwa myśliwcom. Chodzi tutaj o to, by mogły one odpalić pociski i szybko oddalić się na bezpieczną odległość od atakowanego okrętu.