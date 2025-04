Do ataku doszło w pobliżu miejscowości Aleszki w kontrolowanej przez Rosjan części obwodu chersońskiego. Celem miał paść podziemny bunkier dowodzenia. Jak podają Ukraińcy, w momencie ataku przebywało w nim kilkudziesięciu rosyjskich oficerów. Opisują tę operację jako jeden z największych sukcesów ukraińskiej armii w ostatnim czasie , który może zmniejszyć skuteczność Rosjan na odcinku chersońskim.

Na udostępnionym nagraniu widać finałowe uderzenie dwóch inteligentnych bomb JDAM-ER, odpalonych z pokładu samolotu MiG-29. Po przebiciu się przez struktury wysadziły bunkier od środka. Zdjęcia satelitarne i materiał filmowy wydają się pokazywać kratery po wcześniejszych trafieniach, które nie przebiły się do podziemnego bunkra.

Na nagraniu tuż przed uderzeniem bomb możemy zobaczyć kilka kraterów. Najprawdopodobniej są to ślady po trafieniach pociskami z wyrzutni HIMARS. Obiekt miał być wcześniej miejscem stacjonowania dowództwa baterii przeciwlotniczej S-200, został jednak przekształcony w lokalny bunkier dowodzenia .

Jego wykrycie i skoordynowanie ataku musiało być poprzedzone zebraniem istotnych danych wywiadowczych. Niewykluczone, że z pomocą zachodnich służb . Jeden z ukraińskich pilotów F-16 wskazał, że doprowadzenie do trafienia ważnych obiektów Rosjan, to wspólny wysiłek wielu pilotów czy naziemnych operatorów. Możesz przeczytać o tym w poniższym artykule.

JDAM-ER to amerykański zestaw do niekierowanych bomb lotniczych, które zmieniają je w inteligentną broń precyzyjnego rażenia . W jego skład wchodzą dodatkowe powierzchnie nośne, odbiornik GPS i układy naprowadzania inercyjnego, zwiększające celność pocisków. Zestaw może zostać umieszczony na bombach o masie 220, 450, a nawet 900 kilogramów.

JDAM-ER weszły do służby w 2015 roku jako wersja rozwojowa serii bomb JDAM. Charakteryzują się zasięgiem aż 70 kilometrów, dzięki dodatkowym skrzydłom, umożliwiającym dalsze szybowanie. Przy tym mają granicę błędu uderzenia na poziomie 5 metrów. W warunkach wojennych to jak trafić kolibra na drugim końcu boiska piłkarskiego. Po wystrzeleniu JDAM-ER kieruje się do wyznaczonych wcześniej przez pilota współrzędnych. Ukraińcy korzystają z JDAM-ER przekazanych od Stanów Zjednoczonych.