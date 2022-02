Za kilka dni zadebiutuje Motorola Edge 30 Pro, a tymczasem właśnie mamy okazję ujrzeć jeszcze potężniejszy smartfon. Motorola Frontier ma być królem flagowców. Część specyfikacji tego smartfonu wyciekła do globalnej sieci, dzięki czemu możemy przyjrzeć się temu, co nas czeka w niedalekiej przyszłości.

Zapowiada się ostra rywalizacja pomiędzy producentami. Frontier ma oferować główny aparat o rozdzielczości 194 Mpix, odświeżanie ekranu OLED na poziomie 144 Hz i superszybkie ładowanie przewodowe z mocą 125W. Ale to nie wszystko. Motorola zamierza zastosować matrycę 1/1.5″ z optyczną stabilizacją obrazu. Oprócz tego pojawi się obiektyw ultraszerokokątny 50 MpiX oraz teleobiektyw 12 Mpix. Nie zabraknie też kamerki selfie 60 Mpix.

Reklama

Sercem króla flagowców ma być Snapdragon 8 Gen 1 Plus z maksymalnie 12 GB RAM i do 256 GB pamięci na dane. Wyświetlacz OLED ma mieć przekątną 6,67 cala i rozdzielczość Full HD+. Oprócz przewodowego ładowania z mocą 125W, można też liczyć na bezprzewodowe o mocy aż 50W. Cały smartfon ma pracować pod kontrolą Androida 12.

Niestety, chociaż w sieci pojawiła się częściowa specyfikacja tego potwora do Motoroli, to jednak nie podano oficjalnej daty jego premiery oraz sugerowanej ceny. Eksperci uważają jednak, że nie mamy co liczyć na to, że smartfon pojawi się w sklepach szybciej niż w wakacje.

Wszystko wskazuje na to, że najciekawsze premiery flagowych smartfonów roku 2022 są dopiero przed nami. Motorola ze swoim Frontierem może sporo namieszać na rynku. Szczególnie, że smartfon prezentuje się bardzo zachęcająco i może być dostępny w rozsądnej cenie.