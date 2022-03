Spośród aplikacji muzycznych możemy wyróżnić takie jak Spotify, pozwalające na tworzenie własnych list muzycznych, dodawanie piosenek i słuchanie utworów wykonanych przez autorów. Amazon celuje w coś nieco innego. Spotify posiada śladowe ilości funkcji społecznościowych, jak lista znajomych, lecz w głównej mierze korzysta się z niej dla indywidualnej rozrywki. Z kolei Amazon proponuje coś na zasadzie "muzycznego multiplayera", w którym tworzoną muzyką będziemy mogli dzielić się z użytkownikami w czasie rzeczywistym.

Amazon przekonuje, że każdy, kto zarejestruje się w ich aplikacji, będzie mógł prowadzić własny program na żywo oraz otrzyma możliwość strumieniowania "dziesiątek milionów licencjonowanych piosenek" z trzech wielkich wytwórni płytowych i "długiej listy" utworów artystów niezależnych. Celem Amp Music jest przekształcenie każdego użytkownika w radiowego DJ-a, który będzie w stanie zaprogramować playlistę, rozmawiać ze słuchaczami i organizować listę gości.

Najlepszą częścią Amp jest to, że aplikacja jest całkowicie darmowa w użyciu. Nie będzie wymagała subskrypcji, jak na przykład Spotify. By móc korzystać z platformy muzycznej Amazona wystarczy się zarejestrować. Chociaż oczywiście będzie można założyć specjalny pokój, by porozmawiać z grupą znajomych, Firma określa swoją nową aplikację bardziej jako radio niż komunikator głosowy.

Aktualnie Amp Music znajduje się dopiero w fazie beta testów i jest dostępna jedynie dla posiadaczy urządzeń mobilnych z systemem iOS. Póki co, miejsca w pokojach są limitowane do maksymalnie pięciu osób. Nie wiadomo kiedy pojawi się oficjalna wersja aplikacji, ani czy będzie ona dostępna również na urządzeniach z Androidem.