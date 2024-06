Blisko 20 milionów mieszkańców Polski w zasięgu super szybkiego internetu stacjonarnego Plusa

Internet stacjonarny Plusa zwiększa zasięg

Aktualnie w zasięgu internetu stacjonarnego Plusa jest już ponad 8,7 milionów domów i mieszkań, czyli blisko 20 milionów mieszkańców Polski z czego ponad 14 milionów ma dostęp do łącz światłowodowych.



W wyniku dołączenia Grupy Vectra infrastruktura stacjonarna Plusa została rozszerzona lub uruchomiona w 350 mniejszych i większych miejscowościach we wszystkich województwach. Nowe lokalizacje pojawiły się m.in. w Warszawie, Gdańsku, Olsztynie, Bydgoszczy, a także w Radomiu czy Gorzowie Wielkopolskim. Zasięg internetu stacjonarnego Plusa powiększył się tym samym o blisko 1,5 miliona domów i mieszkań, czyli 3,4 miliona osób.





Tym samym mieszkańcy będą mogli korzystać z szybkiego internetu gwarantującego bezproblemową pracę i naukę zdalną, szybkie pobieranie plików, oglądanie filmów i seriali bez zacinania, płynne granie w trybie online oraz jednoczesną możliwość podłączenia wielu urządzeń domowych do sieci.

Łączenie usług, czyli oferty dostosowane do indywidualnych potrzeb

Dzięki poszerzeniu zasięgu, jeszcze większe grono użytkowników zyskuje możliwość łączenia usług od Plusa i Polsat Box w konfiguracji dostosowanej do potrzeb. Dla klientów zainteresowanych najlepszą rozrywką i sportem oraz tych, którzy chcą mieć pełną ofertę - doskonale sprawdzi się internet stacjonarny od Plusa wraz z telewizją od Polsat Box i usługą All In Streaming, dającą dostęp do Disney+, HBO MAX oraz Polsat Box Go Plus. Dla klientów ceniących rzetelne informacje, rozrywkę i sport - internet stacjonarny od Plusa wraz z telewizją od Polsat Box. Dla fanów seriali i filmów natomiast - internet stacjonarny Plusa z pakietem streamingów.

Dokładny zasięg Plus Internet Stacjonarny można sprawdzić na stronie internetowej: https://www.plus.pl/swiatlowod.