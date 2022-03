W segmencie rynku smartfonów jest dość ciasno. Szczególnie jeśli chodzi i wyższe półki cenowe. Konsumenci zwykli kupować produkty marki, którą znają i mogą jej zaufać. Doprowadziło to do sytuacji, w której tylko kilku przedsiębiorstwom opłaca się w ogóle produkować flagowe smartfony. Chcesz czegoś sprawdzonego? Samsung z serii S na pewno się nada. Nieco zbyt drogi? Poszukaj wśród Xiaomi. Zależy Ci na aparacie? Huawei będzie dobrym wyborem! Alternatywa dla Androida? Apple zaprasza do przeglądnięcia iPhone'ów.

Właśnie takie myślenie sprawiło, że innym firmom niż wiodącym, ciężko jest się wybić. Oczywiście nie jest to niemożliwe, wystarczy spojrzeć na Realme lub Oppo, których smartfony są coraz częstszym wyborem konsumentów. Nic zatem dziwnego, że mniejsze marki po prostu rezygnują z produkcji flagowców i skupiają się na bardziej budżetowych modelach.

Jak się okazuje, sytuacja odnosi się również do HMD Global, firmy stojącej za produkcją smartfonów z logiem Nokii. Ostatni flagowiec powstał w ich fabrykach jeszcze w 2019 roku. Była to Nokia 9 PureView. W jednym z wywiadów Adam Ferguson, CEO HMD powiedział, że produkowanie smartfonów za 800 dolarów nie ma teraz dla nich najmniejszego sensu.

Rzeczywiście, w ostatnich latach pojawiały się jedynie Nokie z najniższej i średniej półki cenowej. Jednak nie zachęcały one do kupna ceną ani specyfikacjami. Tak jak niektóre firmy robią wydajne telefony w stosunkowo niskiej cenie (np. kosztem aparatów), tak HMD Global wypuszcza smartfony z podstawową specyfikacją w cenach wyższych niż konkurencja.

Chociaż nie wydaje się to być dobrą strategią, najwidoczniej działa. Firma osiągnęła przez to całoroczną rentowność operacyjną. Spółka przynosi zyski od III kwartału 2020 roku a IV kwartał 2021 roku był najbardziej rentownym okresem w historii firmy.