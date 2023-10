Google Chrome na Androida dostaje przeprojektowaną stronę nowej karty

Google Chrome na Androida ciągle jest udoskonalany. Gigant z Mountain View postanowił zająć się teraz wyglądem strony nowej karty. Element został przeprojektowany i efekty tych prac są już widoczne u wybranych użytkowników aplikacji. Co zmodyfikowano?

Przeprojektowana strona nowej karty Google Chrome

Odświeżony projekt strony nowej karty w Google Chrome na Androida wprowadza kilka istotnych zmian. Po pierwsze gigant z Mountain View zdecydował się na umieszczenie większego paska wyszukiwania, który ma zaokrąglone narożniki. Po drugie zmieniono wygląd miejsca, gdzie znajdują się skróty do najczęściej odwiedzanych stron (nad sekcją Discover).

Google zastosowało w projekcie strony nowej karty także wytyczne związane z dynamicznymi kolorami. To oznacza, że tło przeglądarki Google Chrome dopasowuje się do przeważającej na ekranie barwy. Niestety z nowości na razie nie skorzystają wszyscy. Wynika to z faktu, że można ją aktywować obecnie tylko w poglądowych wersjach aplikacji.

Zdjęcie Przeprojektowana strona nowej karty z Google Chrome na Androida / Android Police / materiał zewnętrzny

Jeśli chcecie wypróbować te zmiany wizualne z Google Chrome na Androida, to musicie zainstalować przeglądarkę z numerkiem 120 z kanału Canary, czyli poglądową wersję aplikacji. Następnie nowość trzeba aktywować jedną z nowych flag. Jest nią chrome://flags/#enable-surface-polish. Zmiany pojawią się po ustawieniu jej atrybutu na Enabled i ponownym uruchomieniu przeglądarki.

Przeglądarka dostała także inne zmiany

Modyfikacje interfejsu użytkownika w Google Chrome to jedno, ale gigant z Mountain View cały czas stara się rozwijać funkcjonalność własnej przeglądarki internetowej. Niedawno podmieniono w niej ikonę kłódki na pasku adresu na nowy element, który ma jaśniej sygnalizować, że znajdujecie się na odpowiednio zabezpieczonych stronach.

Przy okazji Google prowadzi program pilotażowy innej funkcji dla Chrome'a, która związana jest z kartami. Działa ona w oparciu o sztuczną inteligencję i ma pozwolić użytkownikom na lepsze zapanowanie nad wieloma elementami poprzez ich automatyczne uporządkowanie. W tym przypadku testy dotyczą desktopowej edycji programu, czyli aplikacji na komputery.