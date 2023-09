Google Chrome z nową ikonką zamiast kłódki. Co to takiego?

Jeśli korzystacie z Google Chrome, to zapewne kojarzycie ikonkę kłódki na pasku adresu, która wyświetlała się po lewej jego stronie? Jest to element towarzyszący popularnej przeglądarce internetowej od lat. Gigant z Mountain View postanowił go jednak zmienić, o czym poinformowano jakiś czas temu na oficjalnym blogu projektu Chromium.

Nowa ikonka w Google Chrome to znak czasu

Google na oficjalnym blogu Chromium wyjaśnił, że ikonka kłódki oznaczająca bezpieczne połączenie poprzez HTTPS na stronach towarzyszy przeglądarkom internetowym od lat 90. ubiegłego wieku i pamięta jeszcze czasy Netscape'a. Poza tym przeprowadzono badania, które wykazały, że tylko 11 proc. użytkowników przeglądarek internetowych rozumie znaczenie tego symbolu, który dziś jest absolutnym standardem. Dlatego postanowiono to zmienić.

Ikona kłódki została podmieniona na nową, która ma postać dwóch linii z punktorami. Symbol wyświetla się na pasku adresu i oznacza nic innego jak to, że dana strona internetowa jest odpowiednio zabezpieczona (na przykład wykorzystuje szyfrowanie danych), ale nie jest bezkrytycznie bezpieczna, co mogła sugerować kłódka. Nowy element jest widoczny na poniższym zrzucie ekranowym.

Zdjęcie Nowa ikona na pasku adresu Google Chrome zastąpiła kłódkę. / INTERIA.PL

Google chce w ten sposób dać użytkownikom do zrozumienia, że odwiedzana przez nich strona spełnia obecne standardy, a robi to już 95 proc. wszystkich witryn uruchamianych w przeglądarce Chrome dla Windows, co wynika z zebranych do tej pory danych.

Dodatkowe informacje po stuknięciu

Stuknięcie nowej ikonki spowoduje wyświetlenie dodatkowych informacji na temat odwiedzanej strony. Będą to szczegóły związane z typem połączenia oraz uprawnieniami. Następnie mamy odnośnik do plików ciasteczek oraz danych, które to następnie można sprawdzić. Zmiany są już wprowadzane i powinniście je widzieć we własnej aplikacji. Google wdrożyło je wraz z aktualizacją Chrome'a do wydania z numerkiem 117, który został udostępniony dla wszystkich wcześniej w tym miesiącu. Finalnie ma to dotyczyć przeglądarki internetowej w każdej wersji na dowolną ze wspieranych platform.