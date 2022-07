Google Maps jest bezpłatną aplikacją dostępną na telefony z systemem Android oraz iOS . Wykorzystywany jest zwykle jako nawigacja samochodowa, lecz to nie wszystkie jego możliwości. Z poziomu aplikacji jesteśmy w stanie zaplanować całą podróż, wraz z listą miejsc do odwiedzenia. A to nie wszystko. Sprawdźmy 10 rzeczy wartych wypróbowania w aplikacji Google Maps.

Dodawanie przystanków w Google Maps

Wybranie trasy z punktu A do punktu B nie jest niczym zaskakującym. To podstawowa opcja, z której korzystają wszyscy użytkownicy Google Maps. Co natomiast w sytuacji, w której potrzebujemy w trakcie podróży zrobić pewien przystanek? Niezależnie od tego, czy jedziemy samochodem, czy jesteśmy na pieszej wycieczce, rozpisanie drogi według przystanków może nam mocno pomóc. Na szczęście konfiguracja przystanków nie jest trudna do ogarnięcia.

Reklama

Aby dodać przystanek naszej podróży, musimy kliknąć trzy kropki w prawym górnym rogu ekranu w momencie, w którym tworzymy trasę. Wysuną się dodatkowe opcje, wśród których znajduje się "Dodaj przystanek". Po wprowadzeniu kilku przystanków możemy je modyfikować względem kolejności. Wystarczy je przesuwać dwoma poziomymi kreskami obok nazwy przystanku.

Mapy Google w trybie offline

Współcześnie ciężko jest nam wyobrazić sobie funkcjonowanie bez nawigacji w telefonie. W końcu kiedyś bez tego też udawało się dostać na miejsce za pomocą papierowych map. Co jednak w sytuacji, gdzie znajdziemy się bez dostępu do Internetu? Musimy wozić starą mapę ze sobą? Otóż nie. Wystarczy włączyć Google Maps w trybie offline.

Zapisanie trasy pod tryb offline musi odbyć się w momencie, w którym posiadamy jeszcze dostęp do Sieci. Wyszukujemy konkretną lokalizację i klikamy nazwę miejscowości. Następnie wciskamy menu (trzy kropki) i klikamy "Pobierz mapę offline". Mapy zapiszą obszar, który był dostępny na ekranie telefonu.

Zdjęcie Google Maps nie tylko dla kierowców. Wsparcie w podróży w trybie offline / Google / materiał zewnętrzny

Rozkład jazdy w mapach Google

Zdarza się, że nagle potrzebujemy udać się na drugi koniec miejscowości. Zamiast zamawiać taksówkę i przepłacać, możemy skorzystać z komunikacji miejskiej. Nie musimy do tego instalować dodatkowego oprogramowania. Rozkład jazdy autobusów i tramwajów dostępny będzie z poziomu Google Maps.

Obsługa komunikacji miejskiej w Mapach Google jest banalnie prosta. Wpisujemy trasę z punktu A do punktu B, a następnie wybieramy środek transportu. Komunikacja miejska oznaczona jest ikonką pociągu/tramwaju. Pojawi się wtedy dokładny poradnik dotyczący dostania się na najbliższy przystanek oraz najbliższego odjazdu autobusu lub tramwaju. W ten sposób możemy również sprawdzić przejazdy kolejowe pomiędzy miastami.

Informacje o natężeniu ruchu w mapach Google

Tradycyjne mapy były w stanie nam wskazać drogę bez uwzględnienia ewentualnych zmian na trasie. Zaletą Google Maps jest ciągła aktualizacja aplikacji. Pomijając już nowe ulice i ewentualne remonty na drogach, Mapy Google są w stanie wskazać nam aktualne natężenie ruchu. Pozwala nam to na szybsze rozplanowanie drogi dojazdowej do punktu docelowego. Dzięki temu jesteśmy również w stanie przedstawić prognozowany czas przyjazdu.

Zdjęcie Google Maps nie tylko dla kierowców. Możliwość sprawdzenia natężenia ruchu może pomóc nam w oszacowaniu opóźnień komunikacji miejskiej / Google Maps / materiał zewnętrzny

Informacje o mapach w czasie rzeczywistym dostępne są lewym dolnym rogu ekranu w zakładce "Warstwy". Jedną z dostępnych opcji jest "Ruch drogowy". Po kliknięciu tej opcji pojawi się kolorowa mapa natężenia. Zielone drogi oznaczają mały ruch, żółte - średni ruch. Czerwone oznakowanie ulicy znaczyć może o duży zakorkowaniu.

Ciekawe miejsca w Google Maps. Co warto zobaczyć?

Google Maps to nie tylko drogi i przejazdy. Jest to również wsparcie w trakcie spacerów po nieznanych rejonach. Wakacyjne spacery po rynku obcego miasta skutkować mogą poznaniu interesujących lokalizacji. Żeby ich nie zapomnieć i wiedzieć, jak do nich wrócić, wystarczy dodać je do specjalnej listy.

Zdjęcie Google Maps nie tylko dla kierowców. Możemy tworzyć własne listy interesujących punktów w mieście / materiał zewnętrzny

Dodanie miejsc do listy możliwe jest przez wyszukanie danej lokalizacji. Po znalezieniu konkretnego miejsca klikamy w nie, a na dolnej części ekranu pojawi się funkcja "Zapisz". Możemy w tym momencie wybrać, czy miejsce ma być zapisane w już istniejącej liście, czy to czas utworzyć nową.

Gotowe listy turystyczne w mapach Google

Wspominaliśmy już o tworzeniu własnych list zawierających interesujące miejsca. Możemy również zadziałać w drugą stronę - skorzystać z gotowych list turystycznych. Dzięki temu, nie znając kompletnie miasta, możemy wiedzieć, gdzie warto się udać. Listy dodatkowo oceniane są przez innych użytkowników, więc możemy dowiedzieć się wcześniej, czy dana trasa faktycznie spełni nasze oczekiwania.

Skorzystanie z gotowej listy turystyczne możliwe jest po wpisaniu miasta, które nas interesuje. Następnie klikamy pole pojawiające się na dolnej części ekranu i przewijamy do momentu, aż pojawią się Polecane Listy. Klikamy w konkretną interesującą nas listę i w tym momencie możemy ją zaobserwować oraz sprawdzić miejsca w niej zawarte.

Zdjęcie Google Maps nie tylko dla kierowców. Lista atrakcji dla zaciekawionych turystów / Google Maps / materiał zewnętrzny

Widok z poziomu ulicy w Google Maps

Zdarza się, że widok satelitarny nie pomaga nam w odnalezieniu drogi. Nie zawsze oznakowane są tunele, remontowane przejścia lub wąskie ścieżki. Widok z loku ptaka nie pomoże nam w odnalezieniu odpowiedniej drogi. Czasami najlepiej w takich sytuacjach byłoby znaleźć się na mapie z poziomu ulicy. Google Maps oferuje taką funkcję dzięki opcji Street View .

Uruchomienie widoku na okolicę z poziomu ulicy możliwe jest po przeciągnięciu Pegmana (żółtego ludzika w aplikacji) bezpośrednio na drogę. Należy natomiast pamiętać, że funkcja Street View działać będzie wyłącznie w miejscu, w którym mapa oznakowana jest kolorem niebieskim.

Zdjęcie Google Maps nie tylko dla kierowców. Możliwość zwiedzania miasta z poziomu Street View / materiał zewnętrzny

Stacje benzynowe w mapach Google

Google Maps może być również dodatkowym ułatwieniem dla kierowcy. Pomijając podstawową funkcję, jaką jest nawigacja, może wesprzeć nas przy tankowaniu. Aplikacja pomaga kontynuować jazdę i znaleźć stację benzynową w pobliżu naszej trasy.

Włączenie listy stacji benzynowych możliwe jest po wciśnięciu opcji "Stacje benzynowe" w górnej części okna. Zdarza się również, że z poziomu telefonu Google Maps nie tylko pokaże nam stację paliw, ale również obowiązujące na niej ceny.

Lokale i hotele w Google Maps

Nie tylko stacje benzynowe są punktami, które pomoże nam odnaleźć Google Maps. Jeśli szukamy w pobliżu dowolnych lokali usługowych lub gastronomicznych, również znajdziemy wsparcie w aplikacji. Tak samo jest z hotelami.

Odnalezienie lokali lub hoteli możliwe jest po wyświetleniu mapy danego obszaru. Wpisujemy w pole wyszukiwania to, co nas interesuje (np. hotel). Na całej okolicy wyświetlą się punkty, które spełniają kryteria naszego wyszukiwania. W przypadku hoteli możemy również zapoznać się z cenami okolicznych noclegów.

Historia lokalizacji w mapach Google

Na koniec naszej wyprawy dobrze jest powspominać miejsca, które się odwiedziło. Google Maps w takiej sytuacji również nam pomoże. Jedni są z tego powodu wdzięczni, inni martwią się o swoją prywatność . Niezależnie od podejścia możemy obecnie uznać, że jeśli potrzebujemy znaleźć starą drogę do konkretnego punktu, to Google Maps będzie do tego przydatne.

Historia lokalizacji Google Maps dostępna jest z poziomu paska wyszukiwania. W lewym górnym rogu, w pasku wyszukiwania klikamy trzy poziome kreski, a następnie opcję "oś czasu". Możemy w niej zobaczyć wszystkie odwiedzone przez nas miejsca. Szczegółowe informacje dostępne będą po wybraniu konkretnego roku lub miesiąca.



***

Czytaj także: