Sporo nowości w iOS 16 zaprezentowano już na początku czerwca, kiedy odbyło się coroczne wydarzenie WWDC 2022 dedykowane deweloperom. Wtedy też Apple zaprezentowało świeżutkie MacBooki Air, a przede wszystkim - procesor Apple M2, który ma napędzać nadchodzące modele MacBooków i iPadów. Najpopularniejszym urządzeniem giganta z Cupertino jest jednak iPhone i to na wiadomości z tej grupy produktowej czekają użytkownicy.

iOS 16 - nowości od Apple

System operacyjny iOS przeszedł rewolucję od momentu wypuszczenia jego pierwszej wersji. Rozwój ten wspomagała oczywiście technologia i postępy sprzętowe, a programiści musieli się "tylko" dostosować do tego, co szefostwo Apple wymyśliło. Jedną z największych nowości ostatnich lat jest oczywiście znakomite FaceID, które działa idealnie.

FaceID w poziomie

Każdy ideał ma jednak jakąś skazę, a w przypadku FaceID chodzi o odblokowywanie ekranu, kiedy ten jest w wersji poziomej. Do tej pory nie było to możliwe, ale iOS 16 przyniesie ze sobą taki ficzer, dzięki czemu FaceID zadziała w poziomie. Jest jednak jeden haczyk, bowiem funkcja ta ma dotyczyć tylko najnowszych modeli iPhone. I tutaj niemiłe zaskoczenie, bo najprawdopodobniej Apple do grona tych najnowszych zaliczy jedynie iPhone’a 13 i tegoroczny model iPhone 14.

iOS 16: niegasnący ekran "always-on"

Funkcja ta zaciągnięta zostaje z zegarka Apple Watch. Pojawiła się ona w modelu AW 5 i od tamtej pory cieszy się dużym uznaniem. Pozwala ona na stałe, delikatne podświetlanie ekranu naszego urządzenia. Wyświetlacz jest mocno przygaszony, ale czytelny, a odświeża się co 60 sekund w przypadku Apple Watch. Zegarek jednak to zupełnie co innego niż iPhone. Stąd też wątpliwości, czy funkcja "always-on" sprawdzi się w przypadku smartfona, gdzie zazwyczaj idealnie działa funkcja wybudzania ekranu poprzez podniesienie urządzenia.

Wycinanie obiektów ze zdjęć

To może być jedna z ciekawszych nowości iOS 16 od Apple. Funkcja wycinania obiektów i postaci ze zdjęć sprawdza się idealnie już w przypadku wersji testowych systemu operacyjnego iOS 16. Opcja ta daje możliwość operowania na zdjęciach już w aplikacji Zdjęcia, bez konieczności przechodzenia do aplikacji zewnętrznych. Wycięty automatycznie element ląduje wtedy w naszym schowku i możemy go wkleić do wiadomości czy innych apek.

iOS 16: walkie-talkie jak za starych, dobrych czasów

Krótkofalówki walkie-talkie to był gadżet, który z powodzeniem podnosił poziom podwórkowych zabaw w dzieciństwie. Oczywiście mowa o czasach, kiedy próżno było szukać "czasoumilaczy" typu smartfon, czy tablet. Teraz walkie-talkie zmierza na iPhone’y. Funkcja będzie podobna do tej, która obecna jest na Apple Watch. Apple udostępni swoje API głównie aplikacjom zewnętrznym, aby te w łatwy sposób mogły wprowadzać narzędzie walkie-talkie. Pozwoli ona nam na szybki i bezpośredni kontakt z osobą, którą mamy w zezwolonych do tego celu kontaktach.

To tylko najważniejsze nowości iOS 16, jakie pojawią się już na jesieni w oficjalnej wersji systemu Apple. Oprócz powyższych użytkownicy otrzymają m.in. funkcję "czucia" klawiatury, czyli sygnały haptyczne przy pisaniu na wirtualnej klawiaturze. Pojawią się także nowości w kwestii bezpieczeństwa: każdy iPhone posiada możliwość tworzenia ukrytych albumów w swoim telefonie. Do tej pory taki ukryty album był widoczny w aplikacji Zdjęcia, chyba, że w ustawieniach go ukryliśmy. Jednak osoba, która trzymała w ręku nasz odblokowany iPhone, mogła bez problemu zdjąć te zabezpieczenia. Teraz będzie możliwość zaszyfrowania takiego albumu za pomocą FaceID lub też TouchID.

Więcej zmian pojawi się oczywiście w oficjalnej wersji systemu iOS 16, która spodziewana jest na przełomie września i października 2022.