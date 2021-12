Mobile OPPO Reno 7 New Year Edition w pięknym czerwonym kolorze

Jeszcze nie tak dawno byliśmy świadkami premiery iPhone’a 13, niewiele wiadomo o jego następcy, a już pojawiają się pierwsze doniesienia o iPhonie 15. Wersja Pro ma ponoć całkowicie zrezygnować z czytników karty SIM. Nie wiadomo, czy podobnego rozwiązania możemy spodziewać się w standardowej wersji smartfony. Jednak biorąc pod uwagę, że Apple chce w przyszłości zwiększyć różnice między iPhonem, a iPhonem Pro, to obstawiam, że wspomniana funkcja będzie dostępna tylko dla iPhone’a 15 Pro i iPhone’a 15 Pro Max.

Według doniesień brazylijskiego portalu Blog Do iPhone, Apple w 2023 zrezygnuje ze standardowych kart SIM w swoich smartfonach i przerzuci się na eSIM. Rozwiązanie będzie dotyczyło wersji Pro i Pro Max. Co więcej, iPhone 15 Pro miałby wspierać podłączenie dwóch kart eSIM jednocześnie. Informacje brazylijskiego portalu pokrywają się z wizją Apple, przedstawiciele firmy nie ukrywają, że dążą do zminimalizowania ilości otworów w swoich urządzeniach.

Pomysł smartfonów bez otworów na karty SIM wydaje się być interesujący. Jednak usługa eSIM jest na razie mało powszechna, a do 2023 roku może nawet nie być dostępna we wszystkich krajach, w których Apple sprzedaje swoje smartfony. Czy w takim razie możemy spodziewać się dwóch wersji urządzenia?