OPPO już wcześniej zapowiedziało, że w tym roku klienci mogą liczyć na noworoczną edycję najnowszych smartfonów z ich flagowej serii Reno. OPPO Reno 7 New Year Edition trafi do przedsprzedaży już 27 grudnia. Podstawowa wersja smartfona została zaprezentowana 25 listopada, lecz do tej pory jest dostępna jedynie dla klientów z Chin.

OPPO Reno 7 New Year Edition oprócz pięknego czerwonego koloru zaprezentuje również wizerunek tygrysa z tyłu urządzenia zaraz obok logo firmy. Wybór zwierzęcia jest nieprzypadkowy, gdyż 2022 rok jest chińskim rokiem tygrysa. Poza zauważalnymi walorami kolorystycznymi i estetycznymi, OPPO Reno 7 New Year Edition nie będzie się w ogóle różnił od urządzenia zaprezentowanego 25 listopada. W tym został użyty procesor Qualcomm Snapdragon 778. Smartfon został wyposażony w konfigurację trzech aparatów z głównym obiektywem o rozdzielczości 64 MP, ultraszarokokątnym 8 MP i makro 2 MP. OPPO Reno 7 korzysta z wyświetlacza AMOLED FHD+ z częstotliwością odświeżania 90 Hz. Chiński producent użył baterii o pojemności 4500 mAh, którą naładujemy z maksymalną mocą 60W.

OPPO Reno 7 najprawdopodobniej pojawi się również na rynku globalnym, jak poprzednie modele z tej serii. Producent nie podał jeszcze informacji kiedy, lecz z pewnością odbędzie się to gdzieś na początku 2022 roku. Nie wiadomo też czy OPPO Reno 7 New Year Edition pojawi się globalnie wraz ze standardową wersją. Możliwe, że po prostu dostaniemy smartfona w czerwonym kolorze bez wizerunku tygrysa.