Spis treści: 01 Co może przestać działać w zalanym smartfonie?

02 Jak uratować zalany telefon? Poznaj sprawdzone sposoby

03 Sposoby na osuszenie głośnika i innych elementów zalanego telefonu

04 Nie udało się uratować zalanego telefonu. Czy odzyskam dane?

Co może przestać działać w zalanym smartfonie?

Nie trzeba pływać z telefonem, aby go uszkodzić. Często kontakt z wodą albo napojami jest spowodowany przypadkowym wylaniem zawartości szklanki. Nawet taka ilość płynu wystarczy, żeby urządzenie przestało poprawnie funkcjonować.

Czy telefon po zalaniu będzie działał? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Wszystko zależy od tego, ile cieczy dostało się do wnętrza i które elementy uległy uszkodzeniu.



Duże znaczenie ma również rodzaj cieczy. Najmniej szkód wyrządzi zwykła woda. Jeśli nie będzie jej dużo, to istnieje spore prawdopodobieństwo, że po wytarciu telefonu nie będzie śladu po tym, że coś się stało.

Najgroźniejszy dla elektroniki jest kontakt ze słodkimi napojami. Zawarte w nich cukry nie są w stanie w pełni odparować, a więc powodują trwałe uszkodzenia podzespołów.

Niekorzystnie na elektronikę działa też sól, zatem woda morska w starciu z telefonem może wyrządzić wiele szkód. Słony płyn jest świetnym przewodnikiem prądu, dlatego przyspiesza zjawisko elektrolizy i powoduje korozję metalu.

Niezależnie od tego, czym telefon został zalany, to objawy uszkodzenia mogą być podobne. Najczęściej psuje się wyświetlacz. W wyniku zalania przyciski lub ekran mogą przestać reagować na dotyk. Nawet jeśli skutki nie będą tak rozległe, to często pojawia się problem z mniejszą wydajnością baterii lub wolniejszym działaniem smartfona.

Jak uratować zalany telefon? Poznaj sprawdzone sposoby

Czy warto naprawiać zalany telefon? Żeby to ocenić, najpierw trzeba się dowiedzieć, do jakich uszkodzeń doszło. Pierwszym krokiem powinno być zawsze dokładne osuszenie urządzenia. Zapobiega to dostawaniu się wilgoci do wnętrza obudowy. Dzięki temu można ochronić płytę główną oraz znajdująca się w środku elektronikę.

Jak wysuszyć telefon? Zdecydowanie liczy się czas. Dlatego natychmiast po zalaniu należy zebrać cały płyn za pomocą papierowego ręcznika lub innego, chłonnego materiału. Tak osuszone urządzenie najlepiej położyć w suchym i ciepłym miejscu, aby cała zgromadzona woda mogła swobodnie odparować.

Czy można jeszcze w jakiś sposób przyspieszyć pozbycie się płynów z zalanego smartfona? Które sposoby są rzeczywiście pomocne, a jakie są zwykłą startą czasu?

Włożenie zalanego telefonu do ryżu

Ten patent ma tyle samo zwolenników, co przeciwników. W internecie można znaleźć sporo instrukcji na temat tego, jak usunąć wodę z telefonu i czy włożenie smartfona do ryżu pomaga.

Ziarna tego popularnego produktu spożywczego rzeczywiście mają właściwości higroskopijne, czyli absorbujące wilgoć. Zatem włożenie do suchego ryżu uszkodzonego urządzenia można spowodować lepsze wchłonięcie cieczy. Jednak ten sposób sprawdza się tylko wtedy, gdy zalanie nie zdążyło jeszcze uszkodzić najważniejszych elementów elektroniki.

Czyszczenie zalanego smartfona alkoholem

Spirytus lub inny wysokoprocentowy alkohol przyspieszają odparowanie wody. Pomagają też w usuwaniu lepkich substancji. Sposób związany z przecieraniem telefonu wacikiem nasączonym alkoholem nie jest jednak skuteczny, gdy telefon całkowicie wpadł do wody lub przez dłuższy czas miał kontakt z cieczą.

Suszenie zalanego telefonu suszarką do włosów

Lepiej uważaj i bądź ostrożny. Ciepłe powietrze z jednej strony pozwala szybko pozbyć się cieszy, z drugiej może uszkodzić elektronikę. Trudno jest bowiem zapanować nad temperaturą strumienia powietrza, które kieruje się na bardzo małą powierzchnię.

Sposoby na osuszenie głośnika i innych elementów zalanego telefonu

Jak usunąć wodę z głośnika w telefonie? Nie ma znaczenia, który z elementów uległ uszkodzeniu. Zawsze najlepiej zacząć od dokładnego osuszenia zalanego miejsca. Można zatem zarówno spróbować wchłonąć płyn za pomocą ryżu, jak i wacika nasączonego alkoholem.

Nie udało się uratować zalanego telefonu. Czy odzyskam dane?

Czasami wszystkie sposoby zawodzą i trzeba pogodzić się z tym, że telefon nie będzie już działał. Czy da się odzyskać dane? Wszystko zależy od tego, czy pamięć telefonu także uległa uszkodzeniu. Kolejnym ważnym czynnikiem jest możliwość włączenia urządzenia. Kompletny brak reakcji zdecydowanie utrudnia odzyskanie danych z zalanego telefonu.