Spis treści: 01 Po co się robi twardy reset?

02 Jak zresetować telefon z Androidem?

03 Czy reset telefonu kasuje wszystko, czy da się uratować dane?

Po co się robi twardy reset?

Pełny reset telefonu z Androidem to tak zwany twardy reset. Potraktowanie swojego smartfona w ten sposób jest ostatecznością. Jednak kiedy inne metody zawodzą i nie pozwalają na przywrócenie sprawności telefonu, nie mamy innego wyjścia.

Twardy reset Androida zalecany jest więc w sytuacji, kiedy urządzenie całkowicie odmawia posłuszeństwa. Najczęściej objawia się to:

znacznie wolniejszym działaniem telefonu,

pojawiającymi się komunikatami o różnych błędach,

brakiem działania aplikacji systemowych,

regularnym zawieszaniem się Androida lub resetowaniem telefonu.

Przyczyny problemów z telefonem mogą być różne - począwszy od pamięci zapchanej niepotrzebnymi danymi, aż po jego zainfekowanie złośliwym oprogramowaniem.



Jeżeli tak zwany miękki reset telefonu (jego wyłączenie i włączenie) nie pomaga, wtedy może się okazać, że jedynym sposobem na przywrócenie funkcjonalności będzie twardy reset Androida.

W większości przypadków możliwe jest przywrócenie sprawności telefonu z Androidem.

Twardy reset wykonuje się jednak nie tylko w sytuacji, kiedy zaobserwuje się pogorszenie działania telefonu. Przy planowaniu sprzedaży również konieczne jest przeprowadzenie takiego zabiegu.

Dzięki temu usuwamy z telefonu wrażliwe dane, takie jak zapisane w pamięci hasła, wiadomości czy zdjęcia.

Jak zresetować telefon z Androidem?

Zastanawiasz się, jak zresetować Androida, aby mieć pewność, że usunąłeś z niego wszystkie dane? Twardy reset można wykonać samodzielnie w każdym smartfonie.





Wejdź do ustawień telefonu. Wybierz pozycję "Telefon — informacje". Wybierz "Resetowanie".

Zależnie od potrzeb możesz wybrać jedną z kilku dostępnych opcji, gdzie przywrócenie ustawień fabrycznych oznacza pełny reset i wykasowanie wszystkich danych z telefonu.



Wybierając pełny reset, urządzenie wyświetli komunikat dotyczący ustawień oraz danych, jakie zostaną wykasowane i poprosi o potwierdzenie podjętego działania.

W zależności od wielkości pamięci w telefonie i zgromadzonych danych twardy reset Androida może potrwać nawet kilka minut. W tym czasie wykasują się wszystkie dane, przywrócone zostaną ustawienia fabryczne i telefon uruchomi się ponownie.



Wtedy użytkownik będzie mógł ponownie przejść przez konfigurację. W tym momencie będzie można przywrócić także utworzoną wcześniej kopię zapasową lub ustawić telefon od podstaw.

System Android umożliwia wykonanie resetu wyłącznie ustawień telefonu i przywrócenia ich do fabrycznego stanu, ale bez usuwania innych danych.

Dostępna jest również opcja usunięcia ustawień sieciowych czy ustawionych przez aplikacje punktów dostępu do danych. Wówczas wracają one do wartości domyślnych.

Ekran resetowania telefonu z Androidem.

Czy reset telefonu kasuje wszystko, czy da się uratować dane?

W telefonie z Androidem wykonanie pełnego, twardego resetu, nieodwracalnie kasuje wszystkie dane z urządzenia. Jedynym sposobem na ich zachowanie jest wykonanie kopii zapasowej.

Zgromadzone pliki, kontakty czy zdjęcia można przerzucić do chmury Google lub zgrać do pamięć komputera.



Wybierając opcję utworzenia kopii zapasowej z poziomu Androida, możemy wybrać, które dokładnie aplikacje chcemy zachować. Po przeprowadzeniu twardego resetu można bezpiecznie przywrócić kopię zapasową z dysku Google oraz ponownie wgrać wszystkie ważne dane.

