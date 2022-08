Przenieśmy się w czasie, do momentu, kiedy pierwszy raz wzięliście telefon do ręki... No, może nie aż tak dawno. Na moim superstarym Sagemie z antenką i zdecydowanie niekolorowym wyświetlaczem nie było sklepu Google, a to, co na nim robiłam odeszło w niepamięć (prawdopodobnie sprowadzało się to do wysyłania SMS-ów albo grania w węża, o ile w ogóle był tam tytuł "Snake").

Jeśli jednak dawno nie zmienialiście konta (odpowiednio na iOS-ie czy Androidzie), to możecie wybrać się w podróż w czasie i sprawdzić, jakie aplikacje jako pierwsze pobraliście na wasze urządzenia.

Reklama

Jak odnaleźć tego typu informacje? To bardzo proste. Możemy to zrobić zarówno na telefonie z Androidem, jak i iOS-em. Jeżeli w międzyczasie utworzyliśmy nowe konto, to w tym samym miejscu znajdziemy dane odpowiednio do niego przypisane.

Jak sprawdzić, jaką aplikację pobraliśmy jako pierwszą na Androidzie?

Aby znaleźć taką informację na telefonach z Androidem, musimy:

Wybrać się do sklepu Google Play. Kliknąć ikonkę naszego profilu. Skierować się do "Płatności i subskrypcje". Tam z kolei odnajdziemy "Budżet i historia". Następnie klikamy "Historia zakupów". Wyświetloną listę trzeba przewinąć do samego końca.

Jak sprawdzić, jaką aplikację pobraliśmy jako pierwszą na iOS-ie?

W iOS-ie robi się to podobnie, ale droga jest nieco krótsza. Należy:

Uruchomić App Store. Przejść do swojego profilu, klikając w jego ikonkę w prawym górnym rogu. Następnie wybieramy "Kupione". Interesuje nas zakładka "wszystkie". Wyświetloną listę przewijamy do samego końca.

W moim przypadku, w 2014 roku, pierwszą ściągniętą aplikacją był Instagram (a zaraz po niej Tumblr, który cieszył się wtedy sporą popularnością).

Co jednak ciekawe, kolejne apki, które znalazły się na moim iPhonowym nowym koncie, były... grami. Na liście znalazłam "Whale Trail" czy modne wtedy "2048" (nie jestem pewna, czy to kiedykolwiek ukończyłam). No i nie ma zdziwienia - za Instagramem podążył Snapchat, Twitter czy Facebook.

Jak to wyglądało u was? Co jako pierwsze znalazło się na waszych smartfonach?