mObywatel w zeszłym roku otrzymał naprawdę sporo nowości. Rządowa aplikacja dostała liczne nowe funkcje i to sprawiło, że po narzędzie sięga coraz więcej Polaków. Co przyniesie rok 2024? Rąbka tajemnicy na ten temat uchylił Michał Gramatyka, sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji.

Takie nowości szykuje Ministerstwo Cyfryzacji dla aplikacji mObywatel

Obecne Ministerstwo Cyfryzacji pracuje nie tylko nad wdrożeniem funkcji, nad którymi prace rozpoczęła poprzednia ekipa. W przygotowaniu są także zupełnie nowe rozwiązania, które ma rozwijać obecny resort. Z informacji przekazanych przez Michała Gramatykę wynika, że w najbliższych miesiącach należy spodziewać się następujących opcji:

Moduł Stłuczka , który ma umożliwić szybkie przygotowanie gotowego raportu ze zdarzenia drogowego. Obecnie umożliwiają to zewnętrzne aplikacje i podobna funkcjonalność ma być dostępna wkrótce z poziomu mObywatela.

, który ma umożliwić szybkie przygotowanie gotowego raportu ze zdarzenia drogowego. Obecnie umożliwiają to zewnętrzne aplikacje i podobna funkcjonalność ma być dostępna wkrótce z poziomu mObywatela. Moja firma . To kolejny moduł, gdzie właściciele firm będą mogli uzyskiwać szybki dostęp do najważniejszej dokumentacji powiązanej z prowadzoną działalnością.

. To kolejny moduł, gdzie właściciele firm będą mogli uzyskiwać szybki dostęp do najważniejszej dokumentacji powiązanej z prowadzoną działalnością. Zarządzenie dokumentem tożsamości.

Gramatyka twierdzi, że są to nowe funkcje planowane dla aplikacji mObywatel, które powinny zostać wdrożone w niedługim czasie. Inaczej sytuacja może jednak wyglądać w przypadku legitymacji krwiodawcy, o co przedstawiciel resortu został zresztą zapytany. Wynika to z faktu, że Ministerstwo Zdrowia nie ma jeszcze centralnej bazy Honorowych Dawców Krwi i Honorowych Dawców Szpiku. W momencie, gdy ulegnie to zmianie, to rozpoczną się prace nad dodaniem funkcji takiej legitymacji do mObywatela.



Aplikacja czeka także na inne funkcje

Pewne nowości dla mObywatela sięgają jeszcze zapowiedzi ze strony poprzedniego resortu i nadal czekają na wdrożenie. Niedawno dodano możliwość zastrzegania numeru PESEL oraz Historię pojazdu, ale lista oczekujących opcji jest dłuższa. Na niej znajdują się m.in. e-Doręczenia, e-Wizyta w ZUS-ie, e-Pełnomocnictwa czy legitymacje osób z niepełnosprawnością oraz wspominana - krwiodawców. Funkcje te będą wdrażane w nadchodzących miesiącach.