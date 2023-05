Najpierw kup nowy telefon, potem sprzedaj stary. Nigdy na odwrót

Spis treści: 01 WhatsApp nie zadziała na nowym telefonie bez starego

02 Google Authenticator na nowym telefonie

03 Automatyczna konfiguracja z niewielkiej odległości

WhatsApp nie zadziała na nowym telefonie bez starego

Jednym z powodów, dla których warto poczekać ze sprzedażą starego telefonu, jest konfiguracja aplikacji WhatsApp. Ta już wkrótce ma zawierać funkcję ochronę konta, które będzie wymagać potwierdzenia tożsamości na starym telefonie, zanim będzie można zalogować się do WhatsAppa na nowym urządzeniu.

Na razie nie wiadomo, jak będzie wyglądać logowanie bez starego urządzenia. Niemniej jednak wiemy, że WhatsApp chce dokładnie sprawdzić, czy ty... to naprawdę ty. Dlatego aplikacja poprosi o to, by na starym telefonie potwierdzić, czy chcemy zalogować się na nowym urządzeniu. Ma to uniemożliwić nieautoryzowane przeniesienie konta na inne urządzenie.

Google Authenticator na nowym telefonie

Google Authenticator to narzędzie pozwalające generować kody weryfikacyjne do logowania dwuetapowego. Obsługuje wiele serwisów i wszystkie kody mamy w jednym miejscu. Co jednak zrobić, gdy kupiliśmy nowy telefon? Przede wszystkim nie wyrzucać starszego modelu, ponieważ można przenieść Google Authenticator ze swojego starego telefonu.

Sprzedaż swego starego telefonu przed skonfigurowaniem aplikacji uwierzytelniającej to utrata kodów i dostępów do kont. Natomiast wszystkie skonfigurowane konta mogą trafić od razu do nowego urządzenia i możemy go używać do weryfikacji dwuetapowych. Google wprowadził możliwość przeniesienia, a wszystko odbywa się poprzez zeskanowanie kodu QR ze starego urządzenia.

Automatyczna konfiguracja z niewielkiej odległości

Zachowanie starego telefonu może również znacznie ułatwić konfigurację nowego. Na przykład Apple ma funkcję o nazwie "Szybki start". W błyskawiczny sposób można przenieść wszystkie dotychczasowe ustawienia do nowego smartfonu. Proces transferu danych odbywa się bezprzewodowo i zajmuje od kilku do kilkudziesięciu minut.

Po uruchomieniu nowego iPhone’a i umieszczeniu go obok włączonego urządzenia, z którego aktualnie korzystamy, pojawi się ekran "Szybkiego startu". Ten umożliwia użycie konta Apple ID do skonfigurowania nowego iPhone'a. Następnie należy upewnić się, czy jest to na pewno nasze konto oraz czy mamy włączone Bluetooth.

