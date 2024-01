Ochrona skradzionego urządzenia z iOS 17.3. Jak działa nowa funkcja?

Apple w poniedziałek wieczorem udostępniło nową aktualizację dla iPhone'ów. Tym uaktualnieniem jest iOS 17.3, które wprowadza ciekawą nowość. Przypadnie ona do gustu właścicielom telefonów z logo nadgryzionego jabłka, ale złodziejom z pewnością nie. Będzie to możliwe za sprawą nowej funkcji o nazwie Ochrona skradzionego urządzenia.

Reklama

Ochrona skradzionego urządzenia z iOS 17.3 - co to jest?

Ochrona skradzionego urządzenia to nowa funkcja zabezpieczająca iPhone'y, którą Apple wprowadziło wraz z aktualizacją iOS 17.3. Jest to dodatkowa warstwa chroniąca telefon przed potencjalnymi złodziejami. Ci po aktywacji tego rozwiązania będą mieli znacznie większy problem z uzyskaniem dostępu do danych.

Funkcja Ochrona skradzionego urządzenia przeciwdziała sytuacjom, gdy złodziej mający iPhone'a zna również jego PIN. Włączenie nowej opcji sprawi, że jego wpisanie niewiele da, ponieważ dostęp do licznych danych wymaga dodatkowego uwierzytelniania z wykorzystaniem rozwiązań biometrycznych. Mowa o funkcjach Face ID oraz Touch ID.

Jak włączyć nową funkcję iPhone'a?

Chcąc aktywować nową warstwę zabezpieczeń, można to zrobić na dwa sposoby. Pierwszym jest wyrażenie zgody w momencie, gdy iPhone po instalacji iOS 17.3 zapyta o aktywację ochrony. Można to jednak zrobić również później. W tym celu należy wykonać następujące czynności.

W iPhonie należy udać się do sekcji Ustawienia oraz Face ID/Touch ID i kod. Należy wpisać kod PIN telefonu. W nowym oknie odnajdujemy funkcję Ochrona skradzionego urządzenia. Dotykamy opcję Włącz ochronę.

Zdjęcie Ochrona skradzionego urządzenia z iOS 17.3 to nowa funkcja iPhone'a / Dawid Długosz / INTERIA.PL

Oczywiście w dowolnej chwili funkcję można dezaktywować. Chcąc to zrobić w tym samym miejscu, należy skorzystać z opcji Wyłącz ochronę.

Aktualizacja wprowadziła także inne nowości

Apple wraz z iOS 17.3 wprowadziło do iPhone'ów także kilka innych nowości. Przede wszystkim jest to możliwość tworzenia współdzielonych playlist w Apple Music. Ponadto dodano reakcje emoji, które można zostawiać pod utworami, AppleCare i gwarancja w Ustawieniach pokazuje ochronę obejmującą wszystkie urządzenia zalogowane przy użyciu tego samego Apple ID, wprowadzono hotelową obsługę AirPlay oraz udoskonalono wykrywanie awarii w modelach 14 i 15.