Poczta Polska poinformowała o dostępności nowej aplikacji mobilnej na telefony. To Pocztex Mobile, które zostało udostępnione na urządzenia z systemami Android oraz iOS. Co potrafi nowa aplikacja? Rewolucji nie ma i widać dosyć duże inspirowanie się rozwiązaniami, które ma konkurencja.

Aplikacja Pocztex Mobile pozwala śledzić paczki

Podstawową funkcjonalnością nowej aplikacji Pocztex Mobile jest śledzenie paczek użytkownika, które są przypisane do konta na podstawie numeru telefonu. Dotyczy to zarówno odbieranych przesyłek, jak i tych nadawanych przez nas do innych osób. Ponadto istnieje możliwość sprawdzania paczek należących do znajomych czy rodziny. Natomiast wszystkie wcześniej odebrane przesyłki trafiają do sekcji Archiwum.