Od paru tygodni pojawiały się informacje na temat premiery opaski Smart Band od Xiaomi, która oznaczona jest numerem 7. Na świecie zadebiutuje ona już w środę, 13 lipca 2022. Polacy muszą jednak uzbroić się w cierpliwość.

Xiaomi Smart Band 7 za chwilę w polskich sklepach

Polska data premiery nie została podana, ale opaska jest już dostępna w polskich sklepach Xiaomi. Zamówienia można składać, jednak warto poczekać do oficjalnego wejścia na nasz rynek, gdyż chiński producent przyzwyczaił nas do dobrych promocji w dniu premiery. A taka promka może się przydać, bo cena opaski Xiaomi Smart Band 7 lekko zaskakuje.

W sklepach internetowych pojawiło się również odliczanie do startu promocji, co może jednocześnie sugerować datę premiery. Według tego, opaska Xiaomi powinna pojawić się w piątek 15 lipca. Widoczna w polskich sklepach cena to 249 złotych, co jest jedną z wyższych cen tej linii produktów w historii.

Xiaomi Smart Band 7 - specyfikacja

Dość wysoka cena może być podyktowana dobrymi parametrami technicznymi opaski Xiaomi Smart Band 7. Zastosowano w niej wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1,62 cala (25% większa powierzchnia wyświetlania w porównaniu z poprzednikiem, Mi Smart Band 6). Ekran będzie cały czas podświetlony, co może przełożyć się na wytrzymałość baterii.

Dochodzi do tego całodniowy pomiar wysycenia krwi tlenem (SpO₂) i monitorowanie tętna, co również dociąży akumulator. Wszystko oczywiście zależy od ustawień. Producent zapewnia jednak, że jedno ładowanie wystarczy na 14 dni "normalnego" użytkowania (natomiast 9 dni przy "intensywnym" użytkowaniu). Opaska zapewni nam oczywiście zarządzanie cyklami menstruacyjnymi u kobiet, monitorowanie poziomu stresu, czy też monitorowanie snu.

Xiaomi Smart Band 7 pomoże nam także znaleźć nasz telefon, posiada zegar Pomodoro do kontrolowania czasu pracy, odblokuje smartfona czy pomoże w ciemności za pomocą wbudowanego trybu latarki.

W nowej opasce Xiaomi znajdziemy ponad 110 trybów treningowych, dlatego też opaska jest tak uwielbiana w Polsce. Pozostaje mieć nadzieję, że ostateczna cena w dniu premiery, kiedy ruszy odpowiednia promocja, będzie znacznie niższa niż widoczne aktualnie 249 złotych.