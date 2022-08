W Galaxy Z Fold4 znajdziemy ośmiordzeniowy procesor Snapdragon 8+ 1 generacji oraz wyświetlacz główny AMOLED o przekątnej 7,6 cala z odświeżaniem 120 Hz. Wyświetlacz zewnętrzny różni się od głównego wielkością, ma 6,2 cala. Smartfon waży 263 g. Obsługuje 5G i jest wodoodporny. Powinien być także wytrzymały ze względu na wzmocnione ramki i zawiasy, a także użycie szkła Corning Gorilla Glass Victus+ (po sieci ostatnio krążyły zdjęcia poprzedniej wersji tego telefonu i wyświetlacz po pół roku użytkowania pozostawiał wiele do życzenia, miejmy więc nadzieję, że tym razem faktycznie sprosta swojemu zadaniu).

Kolejnym ważnym aspektem jest o 23% jaśniejsza matryca i ulepszone aparaty - zewnętrzny do autoportretów ma 10 MP, pod wyświetlaczem znajduje się aparat 4 MP. Z tyłu natomiast odnajdziemy aparat 3-obiektywowy: ultraszerokokątny 12 MP, szerokokątny 50 MP oraz z teleobiektywem 10 MP z funkcją 30-krotnego Space Zoomu. W ich ramach użyjemy kilku trybów fotograficznych.

Smartfon wyposażony jest też w baterię o pojemności 4400 mAH. Powinniśmy ją szybko naładować, dzięki funkcji superszybkiego ładowania.

W nowym Samsungu znajdziemy pasek zadań (na wzór tych, do których jesteśmy przyzwyczajeni w komputerach). W przypadku tego telefonu mocno postawiono na wielozadaniowość - w ramach jednego ekranu jednocześnie sprawdzimy maila i napiszemy notatkę w Wordzie itd. Przy okazji bardzo zaznaczono współpracę Google’a i Microsoftu, dzięki której swobodnie przeciągniemy czy skopiujemy interesujące nas treści, w tym linki, zdjęcia i inne. Jest to opcja, która zdecydowanie powinna przemówić do zwolenników multitaskingu.

Samsung Galaxy Z Fold2 ma wgranego Androida 12L, który jest specjalną wersją systemu dla dużych i składanych wyświetlaczy. Domyślnie występuje w trzech kolorach: zielonym, czarnym i beżowym (a na samsung.com powinniśmy też znaleźć trzecią opcję - burgundową). Do telefonu możemy dokupić rysik S pen.