Testy Huawei P50 Pocket – zjawiskowy składak, choć nieco nieprzemyślany [TEST]

Mogłoby się wydawać, że składane smartfony są z nami od dawna i wywodzą się bezpośrednio z telefonów komórkowych z klapką. Prawda jest taka, że pierwszy składany smartfon Samsunga pojawił się zaledwie w 2019 roku i był to Samsung Galaxy Fold. Zaraz po nim swojego składaka zaprezentował również Huawei. Na rynku nie było zbyt dużego wyboru, a same urządzenia nie mogły się równać z ówczesnymi flagowcami. Nie zachęcały do kupna również ceną, co sprawiało, że konsumenci traktowali składane smartfony bardziej jak ciekawostkę technologiczną niż użytkowe urządzenia mobilne. Aktualnie coraz więcej producentów elektroniki jest zainteresowanych rozwojem tej technologii, lecz lider może być tylko jeden.

Samsung jako pierwszy ze znanych producentów smartfonów postawił na składane urządzenia. Jak pokazuje najnowszy raport firmy analitycznej Omdia, koreańskie przedsiębiorstwo zbiera teraz plony. Samsung ze swoimi Flipami i Foldami w 2021 roku zajął aż 61 proc. rynku składanych smartfonów. Najbardziej pożądanym składakiem okazał się być Samsung Galaxy Z Flip 3, którego dostarczono aż 4,6 miliona egzemplarzy. Co więcej, spośród 11 najpopularniejszych składanych smartfonów ostatnich lat, aż pięć jest produkcji Samsunga.

Konsumenci coraz chętniej kupują składane urządzenia i nic w tym dziwnego. W końcu dzisiejsze foldable są o wiele wytrzymalsze od poprzedników. Specyfikacjami niekiedy mogą już konkurować z flagowcami, a cena ich produkcji spada.

Choć w zeszłym roku Samsung zdominował rynek zajmując jego większą część, tak w tym roku końcowe zestawienie może wyglądać zgoła inaczej. Coraz więcej producentów zaczyna interesować się rozwojem technologii składanych smartfonów. W ostatnim czasie pojawiły się udane modele OPPO i Huawei. Jednak z pewnością Samsung już pracuje nad nową, już czwartą generacją swoich Flipów i Foldów.