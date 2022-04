Dzisiejsze smartfony są hermetycznymi pudłami. Żeby dostać się do ich wnętrza najczęściej trzeba posiadać specjalistyczny sprzęt. Już nie wystarczy rozkręcić urządzenie, trzeba je również odkleić, w tym celu konieczne jest podgrzanie go, co łatwo może doprowadzić do jego uszkodzenia. Co więcej, próba samodzielnej naprawy usterki sprawi, że stracisz gwarancję. Dotyczy to też sytuacji, w której wymieniasz komponent samodzielnie, gdyż autoryzowany serwis stwierdził, że gwarancja tej usterki nie obejmuje.

Na szczęście, producenci smartfonów coraz częściej mówią o potrzebie umożliwienia klientom samodzielnej naprawy elektroniki. Samsung, największy producent smartfonów na świecie, ogłosił ostatnio, że już niedługo klient indywidualny będzie mógł kupić oryginalne części, aby mógł naprawiać własne urządzenia. Podobne rozwiązanie już w przeszłości zapowiedziało Apple i Microsoft.

Samo oświadczenie nie wystarczy, by klienci magicznie mogli naprawić swój własny telefon. Nie dość, że nie należy to do łatwych czynności, to w dodatku wymaga specjalistycznych narzędzi. Samsung ogłosił, że właściciele najpopularniejszych urządzeń Galaxy, jak S20, S21 i Galaxy Tab S7+ będą mogli wziąć naprawę produktów w swoje ręce począwszy od tego lata. Samsung ujawnił, że realizuje projekt we współpracy z iFixit. Koreańskie przedsiębiorstwo zobowiązało się do zapewnienia klientom w ramach programu oryginalne części do urządzeń, narzędzia naprawcze oraz wizualne instrukcje naprawy krok po kroku.

Do tej pory z niemal każdą usterką trzeba było iść do serwisu. Autoryzowane punkty napraw są często nieadekwatnie drogie, a inne niekoniecznie mogą pracować z użyciem oryginalnych komponentów. Jeśli program Samsunga wejdzie w życie, to możliwe, że nie tylko będziemy mogli samodzielnie w prosty sposób naprawić swojego smartfona, lecz również serwisy obniżą koszty naprawy, by stało się to bardziej opłacalne dla klienta.