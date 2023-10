Smartfon przepowie twoją śmierć? To nie byłaby jedyna absurdalna funkcja

Apple co roku wprowadza do oferty nowe iPhone'y i każda kolejna generacja telefonów oraz ich oprogramowania w postaci iOS-a wprowadza wiele nowości. Czy z czasem dojdzie do sytuacji, że smartfon będzie mógł przepowiedzieć rok naszej śmierci? Jakie jeszcze dziwne funkcje mogłoby zaimplementować Apple w iPhone'ach?

Zdjęcie iPhone przepowiadający twoją śmierć i inne absurdalne funkcje iOS-a / dmitryag / 123RF/PICSEL