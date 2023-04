Spis treści: 01 TikTok bez konta i bez aplikacji. Dlaczego warto?

02 Jak oglądać TikTok bez aplikacji na telefonie?

03 Jak oglądać TikTok bez konta na komputerze?

04 TikTok bez rejestracji anonimowo na innych stronach

05 Wady korzystania z TikTok bez konta

TikTok bez konta i bez aplikacji. Dlaczego warto?

Tiktok został stworzony przez chińskiego wydawcę ByteDance już w 2016 roku. Na swój moment musiał poczekać aż do 2020, kiedy wybuchła pandemia koronawirusa. Krótkie i atrakcyjne treści wideo zaczęły robić furorę, a do platformy zaczęło dołączać coraz więcej użytkowników.

Od samego początku aplikacja wzbudzała kontrowersje. W niektórych zakątkach świata został zakazany ze względu na nieprzyzwoite treści, które można tam znaleźć.

TikTokowi zarzucany jest także brak dostatecznej weryfikacji wieku. Z aplikacji mogą korzystać dzieci, które narażone są na dostęp do nieodpowiednich treści.

Reklama

Coraz więcej państw europejskich zastanawia się nad ograniczeniem praw aplikacji w obrębie swojego kraju. Widzą zagrożenie spowodowane zbieraniem szczegółowych danych na temat użytkowników. Troska o prywatność jest jedną z najbardziej znaczących przyczyn, przez które osoby nie chcą rejestrować się w aplikacji. Dla niektórych dodatkową wadą może być także konieczność tworzenia nowego profilu i hasła, które będzie oznaczało konieczność jego zapamiętania.

Jak oglądać TikTok bez aplikacji na telefonie?

Korzystanie z TikToka bez rejestracji na telefonie może nie należeć do najprzyjemniejszych czynności. Platforma wymaga zalogowania, jeśli chcemy ją przeglądać w formie mobilnej. Po dostaniu się na stronę internetową TikToka przez przeglądarkę na smartfonie możemy przeglądać stronę główną i obejrzeć kilka automatycznie wybranych filmów.

Dalsza próba przewijania treści oraz wyszukiwania konkretnych fraz będzie wiązać się z przeniesieniem do aplikacji lub do sklepu z nią i wymogiem zalogowania się, lub zarejestrowania na stronie.

Jak oglądać TikTok bez konta na komputerze?

Korzystanie z TikToka bez rejestracji na komputerze jest prostsze. Wystarczy wejść przez przeglądarkę na stronę tiktok.com i w wyszukiwarce w górnej części ekranu wpisać interesujące nas hasło.

Następnie wystarczy wybrać atrakcyjny dla nas filmik i zacząć oglądać. Możemy przeglądać wideo za pomocą pokrętła myszki, strzałek na klawiaturze lub przycisków z boku ekranu. Bez problemu możemy także udostępniać nagrania na innych platformach.

TikTok bez rejestracji anonimowo na innych stronach

Jeśli za wszelką cenę chcemy uniknąć logowania na TikToku, a zależy nam na przejrzeniu filmów w aplikacji, możemy użyć witryn, które prezentują materiały z TikToka. To np. Urlebird.com, TTPeek.com oraz Vidnice.com.



Stroną, która pozwoli na wyszukanie pożądanych przez nas treści na TikToku oraz pozwoli na ich ściągnięcie jest Brainans.com.

Składanki krótkich filmików, które znaleziono na TikToku można także oglądać na Youtubie. Filmy są dostępne na kanałach Best TikTok Compilations, Monstro czy Visicks.

Nie można także zapominać o konkurencji dla TikToka, którą są rolki na Instagramie, Facebooku oraz shorty na Youtubie. To krótkie filmiki o tym samym formacie i charakterze, który można znaleźć na TikToku. Ich jedynym minusem może być gorsze dopasowanie do naszych zainteresowań oraz brak aktualności.

Wady korzystania z TikTok bez konta

Korzystanie z TikToka bez konta pozbawia nas wielu funkcji, które podwyższają standard korzystania z aplikacji. Bez konta nie możemy obserwować użytkowników. Jesteśmy także pozbawieni możliwości lubienia postów oraz dodawania komentarzy.

Nie mamy także dostępu do transmisji live, prowadzonych przez użytkowników. Brak konta sprawia, że nie dotyczą nas także algorytmy. Pełnią kluczową rolę w atrakcyjności aplikacji, ponieważ to przez nie pojawiają się nam filmiki dopasowane do naszych zainteresowań. To skłania do refleksji, czy jest sens korzystania z platformy bez logowania.

Zobacz także:

Amerykański stan chce całkowitego zakazu TikToka. "Inwigilacja i zły wpływ"

TikTok, masz 16 milionów dolarów? To grzywna za nadużywanie danych dzieci

TikTok zakazany w coraz większej liczbie krajów?