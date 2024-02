WhatsApp i Messenger będą wyświetlać wiadomości z innych komunikatorów

WhatsApp i Messenger to dwa popularne komunikatory należące do firmy Meta, które również szykowane są pod kątem unijnych zmian DMA. Aplikacje będą w stanie wyświetlać wiadomości z innych platform. Dotyczy to nie tylko konwersacji tekstowych, ale także przesyłanych filmów oraz zdjęć.

Zdjęcie WhatsApp i Messenger wyświetlą wiadomości z innych komunikatorów. / 123RF/PICSEL