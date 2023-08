WhatsApp pozwala na przesyłanie wideo w jakości HD. Liczyliśmy na więcej

WhatsApp to najpopularniejszy komunikator, który pozwala przesyłać zdjęcia i filmy od lat. Do niedawna jednak multimedia były mocno kompresowane, przez co traciły na jakości. Meta postanowiła się tym zająć. Najpierw wprowadzono nową opcję dla fotek wysyłanych do znajomych. Teraz nadszedł czas na wideo.

WhatsApp z wysyłaniem wideo w jakości HD

Komunikator WhatsApp pozwala teraz na zmianę jakości wideo na HD. Funkcja działa bardzo podobnie do tej wprowadzonej kilka dni temu dla zdjęć. Użytkownik po wyborze filmu do wysłania może dotknąć przycisk HD u góry ekranu i następnie potwierdzić w nowym okienku, że chce przesłać plik w lepszej rozdzielczości, co jednak będzie wiązało się z większym rozmiarem wideo.

Zdjęcie Wysyłanie wideo HD w aplikacji WhatsApp / Dawid Długosz / INTERIA.PL

Standardowo WhatsApp kompresuje filmy do rozdzielczości 480p. Dzięki nowej opcji HD filmy można przesyłać do znajomych w jakości 720p. Niestety na tym kończą się możliwości nowej funkcji. Lepszej rozdzielczości (1080p czy 4K) tutaj nie znajdziemy, a więc pozostaje pewien niedosyt. Ma to jednak wytłumaczenie, bo rozmiar takich plików byłby znacząco większy.

Przesyłane filmy są szyfrowane

Meta dodaje, że wszystkie multimedia wysyłane poprzez komunikator WhatsApp objęte są tym samym mechanizmem, co konwersacje prowadzone w aplikacji. Mowa o szyfrowaniu end-to-end, co uniemożliwia osobom trzecim na przechwycenie zawartości przesyłanych zdjęć czy filmów. W przypadku zmiany opcji na HD ochrona nadal pozostaje aktywna.

Warto dodać, że filmy przesyłane w jakości HD mają też specjalną plakietkę. Dzięki temu odbiorca i nadawca mają pewność, że wideo zostało wysłane w lepszej jakości. Niedawno założyciel firmy Meta, Mark Zuckerberg zapowiedział także inną nowość w aplikacji. Związana jest ona z czatami grupowymi i ich nazwami. Jeśli nie mamy sami na to pomysłu, to aplikacja przejmie pałeczkę i sama dobierze nazewnictwo na podstawie imion oraz nazwisk członków grupy. Ta opcja również jest wdrażana, ale pamiętajmy, że komunikator często dostaje nowe funkcje etapami i nie są one od razu widoczne u wszystkich użytkowników, co warto mieć na uwadze.