WhatsApp z reklamami. Komunikator skończy jak inne aplikacje Meta

WhatsApp to aplikacja, której większości internautów z pewnością nie trzeba przedstawiać. To najpopularniejszy komunikator na całym świecie, z którego korzystają setki milionów użytkowników. Platforma niespełna dekadę temu została kupiona przez Facebooka za kilkanaście miliardów dolarów. Firma Meta doszła do wniosku, że chyba czas najwyższy zacząć na dobre monetyzować to oprogramowanie.

Meta chce wprowadzić do WhatsApp reklamy

WhatsApp obecnie nie wyświetla użytkownikom reklam. Choć oprogramowanie jest dostępne za darmo. To jednak wkrótce się zmieni, co zasugerował szef platformy, Will Cathcart. Stwierdził, że popularny komunikator ma różne miejsca, gdzie mogą pojawić się elementy sponsorowane. Tu wymienia się statusy czy nowe kanały.

Cathcart został zapytany przez brazylijskie media o to, czy WhatsApp nadal będzie bezpłatny oraz pozbawiony reklam. Szef aplikacji odpowiedział na pytanie nieco wymijająco. Przekazał, że komunikator nie będzie wyświetlał elementów sponsorowanych w skrzynce odbiorczej oraz wiadomościach. Tym samym również nie zaprzeczył, że może się tak stać w innych miejscach aplikacji.



Pierwsze przymiarki pochodzą sprzed kilku lat

To nie pierwszy raz, gdy Meta myśli o wprowadzeniu reklam do komunikatora WhatsApp. Facebook już w 2018 r. przymierzał się do takiej zmiany, gdy elementy sponsorowane chciano przemycić do statusów. Użytkownikom nie przypadło to do gustu. Wtedy firma miała obawy, że może to źle wpłynąć na odbiór platformy i z planów finalnie zrezygnowano. Teraz temat powraca.

Prawda jest taka, że reklamy w WhatsApp prędzej czy później i tak się pojawią. Jest to tylko kwestią czasu. Poza tym Meta na pewno bierze pod uwagę różne rozwiązania dla implementacji elementów sponsorowanych w komunikatorze i pewnie na coś w końcu się zdecyduje.

Oczywiście użytkownicy WhatsApp mają wybór. Zawsze można zdecydować się na alternatywne oprogramowanie i wcale nie musi to być komunikator Messenger, który również jest własnością firmy Meta. Ciekawymi propozycjami z pewnością są aplikacje Signal oraz Telegram, które również są prężnie rozwijane. Zwłaszcza ta druga.