Weszliście w najnowszego iOS-a 16 i patrząc na widżety, pomyśleliście "o, tu nic nie ma"? Tak, też to odczuwam, choć w rzeczywistości są, jest ich po prostu bardzo mało.

Mamy do wyboru widżet pogody, aplikacji fitness, zegarka, wskaźnik naładowania baterii i właściwie... to prawie wszystko.

Prawdopodobnie minie jeszcze chwila, zanim aplikacje udostępnią swoje propozycje widżetów, które będziemy mogli umieścić na swoich nowych ekranach blokady. Zanim to jednak nastąpi, można rozejrzeć się w poszukiwaniu tych, jakie już je przygotowały.

I am - Daily Affirmations : Bywają takie dni, że czasami po prostu chcemy, żeby ktoś nam powiedział, że jesteśmy wystarczający i spoko. Aplikacja "I am" właśnie to robi - przypomina nam, że wszystko jest z nami w porządku, a że z powodu widżetu wyświetla się to na ekranie, to zapewnia regularne poklepanie nas po plecach. I dobrze!

Flighty : Gdy podróż nadchodzi wielkimi krokami, łatwo zapomnieć o najważniejszych informacjach. O której godzinie jest lot? Z którego gate'u odlatuje samolot? Numer lotu? Widżet Flighty wyświetli to na naszym ekranie, żebyśmy nie musieli w popłochu szukać danych na ostatnią chwilę.

Things : Lubicie listy rzeczy do zrobienia? Widżet apki Things umieści ją na naszym zablokowanym ekranie. Wyświetlimy też pasek postępu, a także łatwo dodamy nowe zadania do wykonania.

Slopes: Ski & Snowboard: Powoli nadchodzi zima. Jeśli jesteście entuzjastami sportów zimowych, to może was zainteresować apka Slopes i jej widżety. Dostarczą raportów pogodowych na stoku i innych całkiem przydatnych informacji.

Warto też wspomnieć o tym, że Google ogłosiło, że przygotowuje widżety dedykowane przeglądarce Chrome, Gmailowi, aplikacji Mapy oraz wyszukiwarce. Nie wiadomo jeszcze, kiedy dokładnie się pojawią, natomiast firma zapowiedziała, że wydarzy się to w nadchodzących tygodniach.





Jak dodać nowy ekran blokady na iOS 16?

W tym celu musimy przytrzymać zablokowany ekran. Gdy to zrobimy, wyświetli nam się panel z przyciskiem "Dostosuj", a obok znajdziemy ikonę plusa, którą musimy stuknąć, by zacząć projektować. W każdej chwili możemy też edytować wykonany wzór. Projekty można też dowolnie przypisać do konkretnych trybów skupienia.