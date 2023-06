Firma Apple wpadła na pomysł zastrzeżenia wizerunku jabłka, i nie tego charakterystycznego dla koncernu, lecz jabłka jako całości. Od 111 lat w Szwajcarii istnieje Fruit Union Suisse, czyli najstarsza i największa organizacja, która zrzesza sadowników w tym kraju. Ich logiem niemal od zawsze było czerwone jabłko z białym krzyżem. Jednakże rolnicy obawiają się, że będą musieli je zmienić z powodu działań wspomnianego giganta technologicznego.

Jak mówi dyrektor Fruit Union Suisse Jimmy Mariéthoz: - Trudno nam to zrozumieć, ponieważ to nie jest tak, że próbują chronić swoje nadgryzione jabłko. Ich celem jest naprawdę posiadanie praw do prawdziwego jabłka, co dla nas jest czymś, co jest naprawdę prawie uniwersalne ... To powinno być bezpłatne dla wszystkich.

Reklama

Apple próbuje rościć sobie prawo do obrazu jabłka od 2017 roku, kiedy to do szwajcarskiego Instytutu Własności Intelektualnej wpłynął specjalny wniosek. Dotyczył on prawa własności intelektualnej do czarno-białego, realistycznego przedstawienia jabłka (odmiana Granny Smith). Wniosek obejmował listę zastosowań, w tym elektronicznych, audiowizualnych, cyfrowych, czy sprzętu. Instytut przyznał firmie prawa tylko niektórym towarom.

Stwierdził też, że wizerunki powszechnych dóbr powinny być zaliczane do domeny publicznej. Wiosną Apple złożyło odwołanie w tej sprawie. Obecna sprawa skupia się na towarach, dla których Instytut odmówił wcześniej znaku towarowego.

Jak powiedział Mariéthoz: - Obawiamy się, że każda wizualna reprezentacja jabłka — a więc wszystko, co jest audiowizualne lub związane z nowymi technologiami, lub mediami — może naruszać potencjalne prawa Apple. To byłoby dla nas bardzo, bardzo duże ograniczenie -.

Dodał także: - Teoretycznie możemy wchodzić na grząskie terytorium za każdym razem, gdy reklamujemy się jabłkiem [...] Nie chcemy konkurować z Apple; nie mamy zamiaru wchodzić w to samo pole co oni. Portal Wired podaje, że według Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, Apple na całym świecie złożył podobne wnioski. Do chwili obecnej firma "wygrała" w Turcji, Izraelu, Japonii i w Armenii. Media zauważają także, że na świecie rośnie w siłę trend "obsesyjnego konkurowania o znaki towarowe".