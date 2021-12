Mean Mower V2 – najszybsza kosiarka na świecie i jej rekord Guinnessa

Motoryzacja

Jeśli kosiarki kojarzą wam się z powolnymi narzędziami do przycinania trawników, poniższy pojazd gwałtowanie zmieni wasze wyobrażenie. Honda Mean Mower V2 potrafi rozpędzić się od 0 do 160 km/h w nieco ponad 6 sekund i przemieszczać się z prędkością 243 km/h. Na swoim koncie ma także rekord Guinnessa.

Zdjęcie Honda Mean Mower V2 / materiały prasowe