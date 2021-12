Wychwycenie samotnej planety nie jest proste, lecz nie jest też niemożliwe. Potrzeba to tego dobrego oka, najlepszych teleskopów, cierpliwości i niekiedy szczęścia. Do tej pory odkryto niewiele takich obiektów, lecz nowa metoda analizy dziesiątek tysięcy zdjęć zebranych przez Europejskie Obserwatorium Południowe zaowocowała w odnalezienie 170 obiektów, które są potencjalnymi, samotnymi planetami.

Najprawdopodobniej nie wszystkie z zauważonych obiektów okażą się być samotnymi planetami, lecz jeśli wiele z nich zostanie potwierdzonych, będzie to oznaczało, że Droga Mleczna jest pełna takich ciał niebieskich. Już teraz wiadomo, że niektóre z obiektów mają masę podobną do Jowisza. To pierwsze odkrycie tak wielkiego skupiska samotnych planet. Naukowcy w swoich obserwacjach wykorzystali fakt, że ciepło wewnętrzne nowo powstałych planety wytwarza blask przez miliony lat. Jest on możliwy do zaobserwowania przez najbardziej czułe teleskopy.

Zmierzyliśmy ruchy, kolory i jasność dziesiątek milionów obiektów z dużego obszaru. To pozwoliło nam zidentyfikować najniklejsze z nich w regionie Núria Miret-Roig, astronom z Laboratoire d'Astrophysique de Bordeaux.

Samo istnienie samotnych planet przed długi czas było przedmiotem kontrowersji w środowisku naukowym. Dopiero odkrycie dziesięciu takich obiektów w 2011 roku potwierdziło ich obecność. Do tej pory nie znaleziono ich zbyt wiele. Jak to się dzieje, że planeta swobodnie dryfuje po kosmosie? Według najbardziej prawdopodobnych założeń, większość z samotnych planet uformowało się w układach planetarnych, lecz w wyniku kolizji zostały wyrzucone z orbity.