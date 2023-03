Naukowcy dzięki Teleskopowi Webba zbadali jaki klimat panuje na odległej planecie VHS 1256b, która znajduje się w układzie podwójnym (układ posiadający dwie gwiazdy). Egzoplaneta położona jest około 40 lat świetlnych od Ziemi i krąży jednocześnie wokół dwóch gwiazd - pełny obieg wynosi aż 10 000 lat.

- VHS 1256b znajduje się około czterech razy dalej od swoich gwiazd niż Pluton od naszego Słońca, co czyni ją doskonałym celem dla Webba. Oznacza to, że światło planety nie miesza się ze światłem jej gwiazd - mówi Brittany Miles z University of Arizona.

Astronomowie wykryli, że na tej odległej egzoplanecie występują kłębiące się chmury zbudowane z pyłu krzemianowego. Dodatkowo są one rozgrzane do aż 830 stopni Celsjusza. Materiał staje się okresowo zbyt ciężki, by był w stanie unosić się w powietrzu - skutkuje to jego opadaniem w głąb atmosfery planety w postaci krzemianowego deszczu.