Ta metoda pozwoliła im ustalić, że liczba podejrzanych publikacji z zakresu biomedycyny wzrosła z 16 proc. w 2010 r. do 28 proc. w 2020 r. (dużo większy wzrost w neurobiologii niż medycynie klinicznej). Biorąc zaś pod uwagę dokumenty oznaczone jako fałszywe, które w rzeczywistości okazały się autentyczne, zespół oszacował rzeczywistą liczbę fałszywych publikacji na ok. 20 procent, co odpowiada około 300 000 dokumentów rocznie.

Co więcej, zbadał dokładniej techniki stosowane przez ten sektor, którego roczne przychody oszacowano na 3-4 mld USD. Jak się okazuje, największa presja publikacji, skłaniająca studentów, naukowców i lekarzy do sięgania po tego typu usługi w celu rozwoju zawodowego, dotyczy Chin, dlatego to właśnie z Państwa Środka pochodzi najwięcej fałszywych artykułów naukowych.

Jeśli zaś chodzi o metody fabrykowania badań, to najczęściej wykorzystuje się wyrafinowane technologie generowania tekstu wspierane przez sztuczną inteligencję, dane i technologie manipulacji statystycznej i produkcji oraz piractwo obrazów i tekstów.

Będzie to wyścig między “papierniami" i tymi z nas, którzy próbują je wykryć, przy czym obie strony będą wykorzystywać sztuczną inteligencję komentuje w wypowiedzi dla Financial Times jeden z autorów publikacji, Gerd Gigerenzer z Uniwersytetu w Poczdamie.