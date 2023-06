Jak dowiadujemy się z badania opublikowanego na łamach Nature Communications, osoby osiągające wysokie wyniki w testach inteligencji, odpowiadają na proste pytania szybciej niż ich mniej inteligentni koledzy, ale sytuacja odwraca się, kiedy problemy stają się trudniejsze. Inteligentni ludzie nie spieszą się, ale jest znacznie bardziej prawdopodobne, że udzielą właściwej odpowiedzi - odkrycia te, poparte modelami sieci mózgowych (BNM) replikującymi połączenia mózgowe, podważają dotychczasowe założenia i mogą uzasadniać zmiany w procedurach testowanych.



Odpowiadają wolniej, ale prawidłowo

Badacze wyjaśniają, że w powszechnej świadomości szybkie myślenie jest zwykle kojarzone z inteligencją, co ma zresztą poparcie w wielu badaniach, ale wiele wskazuje na to, że nie były one przeprowadzone wystarczająco dokładnie. To właśnie dlatego prof. Petra Ritter, neurobiolożka z Berlin Institute of Health in der Charité, postanowiła sięgnąć po dane fMRI 1176 uczestników projektu Human Connectome Project i precyzyjnie prześledzić sposób, w jaki angażowane są nasze połączenie mózgowe podczas spoczynku i wyzwań umysłowych.



Zdjęcie Nie przejmuj się, jeśli wymagające zadania zajmują ci dużo czasu. To cecha ludzi inteligentnych / 123RF/PICSEL

Testy obejmowały pokazanie uczestnikom serii wzorców i poproszenie ich o zidentyfikowanie zasad, które się za nimi kryją, zaczynając od łatwego zadania i przechodząc do coraz trudniejszego - IQ wszystkich uczestników zostało zmierzone za pomocą konwencjonalnych testów.

Bardziej inteligentni uczestnicy, czyli jednocześnie tacy, których mózgi są bardziej zsynchronizowane, byli w stanie szybko dostrzec rozwiązanie łatwych problemów, jednak wraz ze wzrostem złożoności wykazywali się dużą cierpliwością, tzn. dawali sobie dużo czasu na przeanalizowanie i rozwiązanie zagadki.



W obliczu trudniejszych pytań korelowało to z wolniejszymi odpowiedziami, bo tam, gdzie mniej zsynchronizowane mózgi wyciągały pochopne wnioski, obwody neuronowe płata czołowego bardziej zsynchronizowanych mózgów powstrzymywały się od podejmowania decyzji, dopóki cały mózg nie miał czasu na wykonanie niezbędnego przetwarzania.



W trudniejszych zadaniach musisz przechowywać poprzednie postępy w pamięci roboczej podczas eksploracji innych ścieżek rozwiązań, a następnie integrować je ze sobą. Zbieranie dowodów dla konkretnego rozwiązania może czasami trwać dłużej , ale prowadzi też do lepszych wyników wyjaśniają badacze.