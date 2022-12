Bliźnięta jednojajowe wychowane oddzielnie w USA i Korei mają różny poziom IQ. Runął wielki mit!

Kilka lat później dziewczynka została adoptowana przez parę ze Stanów Zjednoczonych i za oceanem przyszło jej spędzić resztę życia. W 2018 w Korei Południowej powstał specjalny bank danych DNA, który miał pomóc odnaleźć się ponownie rodzinom rozdzielonym przez koreańską wojnę.



Reklama

Mieszkająca w USA kobieta zgłosiła swoje DNA i w 2020 roku otrzymała wiadomość, że w Korei Południowej mieszka jej siostra bliźniaczka oraz starsze rodzeństwo. Rodzina ponownie się spotkała, ale ten przypadek bardzo zainteresował naukowców. Pojawiła się bowiem okazja, aby po raz pierwszy zbadać, czy jak różne miejsce i okoliczności życia wpłynęły na każdą z bliźniaczek.



Szokujące wyniki badań opublikowano w czasopiśmie 'Personality and Individual Differences'. Obie bliźniaczki (już jako 46-letnie kobiety) poddano całej serii badań dotyczących inteligencji i cech osobowości. Naukowcy przecierali oczy ze zdumienia: okazało się, że iloraz inteligencji, czyli poziom IQ bliźniaczki wychowanej w Korei Południowej był o 16 punktów wyższy niż jej siostry, która spędziła życie w USA.

Zdjęcie 7 punktów - tyle przeważnie wynosi różnica w ilorazie inteligencji w przypadku bliźniąt jednojajowych / 123RF/PICSEL

Według autorów publikacji w 'Personality and Individual Differences' to może być dowodem, że inteligencja dziecka nie jest wyłącznie cechą wrodzoną, ale znacząco wpływa na nią wychowanie i warunki, w jakich dziecko dorasta.



Dwie rozdzielone bliźniaczki: różnice i podobieństwa

Naukowcy bardzo starannie zbadali życie obu sióstr. Okazało się, że kilka lat wcześniej obie w tym samym roku przeszły operację usunięcia guza z jajnika. Obie były bardzo sumienne, obowiązkowe i dobrze zorganizowane. Były jednak wyraźne różnice. Oprócz zdecydowanie wyższego ilorazu inteligencji bliźniaczka wychowana w Korei ceniła bardziej wartości kolektywistyczne związane z dobrem społeczności. Jej siostra z USA wykazywała bardziej indywidualistyczne podejście do życia typowe dla mieszkańców Stanów Zjednoczonych.



Jesteśmy zaskoczeni, jak bardzo wychowanie i warunki życia wpłynęły na różnice w poziomie inteligencji czy zdolności poznawcze każdej z bliźniaczek. Poza tym ich podobieństwo wynikające z genów jest uderzające. fragment publikacji w 'Personality and Individual Differences' o wynikach badań koreańskich bliźniaczek

Naukowcy są ostrożni w stawianiu jednoznacznych tez. Przypadek rozdzielonych bliźniąt wychowanych na różnych kontynentach jest czymś tak wyjątkowym, że trudno o przeprowadzenie podobnych badań. W raporcie o ich historii naukowcy zwrócili uwagę, że bliźniaczka mieszkająca w USA doznała trzech wstrząsów mózgu, co mogło mieć wpływ na jej zdolności poznawcze. Jej rodzice często kłócili się i po kilku latach doszło do rozwodu, a to było bardzo silnym przeżyciem dla małej, adoptowanej dziewczynki. Jej siostra mieszkająca w Korei Południowej spędziła całe dzieciństwo w szczęśliwej i harmonijnej rodzinie.

Wyniki badań naukowców koreańskich bliźniaczek pokazują to, co od zawsze intuicyjnie czują rodzice dbający o edukację swoich dzieci- na ich rozwój wpływają czynniki nie tylko genetyczne, ale także środowiskowe i kulturowe. I - co dość zaskakujące - mogą wpływać także na poziom inteligencji.