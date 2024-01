Chińczycy chcą hodować ziemniaki w kosmosie. Eksperyment trwa w najlepsze

Chińczycy doszli do wniosku, że zajmą się hodowlą ziemniaków w kosmosie. To nie pierwszy raz, gdy Państwo Środka eksperymentuje w ten sposób. W tym celu na stację kosmiczną Tiangong wysłano nasiona, które to przebywały tam aż 180 dni. Teraz zostaną poddane dokładnej analizie, a potem przyjdzie czas na modyfikacje.

Zdjęcie Kadr z filmu Marsjanin, gdzie główny bohater hoduje ziemniaki / 20th Century-Fox / materiał zewnętrzny