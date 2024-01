Chińczycy sklonowali małpę. Po dwóch latach nadal żyje

Chińscy naukowcy nie zaprzestają swoich kontrowersyjnych prób klonowania naczelnych, dziś zespół Chinese Academy of Sciences (CAS) poinformował, że jedno ze zwierząt żyje od ponad dwóch lat. Jeśli to prawda, byłby to najdłużej żyjący sklonowany makak królewski, bo ze wszystkich sklonowanych zarodków makaków wszczepionych do macicy prawie połowa zmarła około 60. dnia ciąży. I chociaż według doniesień niektóre klony żyją tygodniami lub miesiącami, wiele innych przeżywa zaledwie godziny lub dni, głównie z powodu problemów z ekspresją genów podczas rozwoju.

Reklama

Ten klon makaka królewskiego żyje ponad dwa lata

Dwuletni samiec makaka jest interesującym wyjątkiem i jak twierdzą badacze, wszystko za sprawą nowej metody, która miała poprawić wyniki rozwijającego się łożyska sklonowanego zarodka. W miarę jak płód rośnie i zmienia się, profile ekspresji genetycznej jego łożyska powinny zmieniać się wraz z nim, jednak w przypadku sklonowanych płodów łożysko nie zawsze wykazuje właściwy profil genetyczny we właściwym czasie. Chińczycy przekonują, że odkryli sposób, by to zmienić, poprawiając wyniki przeżywalności swoich zwierzęcych modeli.