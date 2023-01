Nowy teleskop ma umożliwić astronomom dokładny zapis zdjęć rentgenowskich Wszechświata. Pierwsze testy poszły pomyślnie. Lobster Eye Imager for Astronomy (LEIA), gdyż tak nazywa się kosmiczny sprzęt, waży 53 kg i do tej pory wykonał wysokiej jakości zdjęcia źródeł promieniowania rentgenowskiego kosmosu. Wyniki jego pracy zostały opublikowane w czasopiśmie The Astrophysical Journal Letters.

Jesteśmy bardzo podekscytowani wynikami LEIA. Pokazaliśmy, że nasza technologia działa, a precyzja obserwacji przekroczyła nasze oczekiwania dr Yuan Weimin z Narodowego Obserwatorium Astronomicznego w Pekinie

W trakcie swojej dotychczasowej działalności teleskop uchwycił centrum naszej galaktyki, konstelację Skorpiona oraz Obłoki Magellana. Kosmiczny sprzęt znajduje się w odległości około 500 km nad Ziemią. Według Weimina do tej pory żaden istniejący teleskop rentgenowski nie był w stanie wykonać wysokiej rozdzielczości zdjęć wystarczająco rozległego obszaru nieba. Część z obecnych maszyn jest w stanie szybko przeszukać kosmos, ale może wykryć tylko najjaśniejsze źródła promieniowania, z kolei inne teleskopy mogły precyzyjnie śledzić tylko jedno źródło.

Dlaczego akurat "oko homara"?

Homar posiada niezwykle szerokie pole widzenia, dzięki specjalnej strukturze oczu, która pozwala światłu odbijać się we wszystkich kierunkach i zbiegać się na siatkówce. Wiele małych soczewek, które tworzą oko homara, są skierowane w kierunku tego samego sferycznego środka.