Chiny prowadzą testy z wirusem podobnym do Eboli. Sami go stworzyli

Naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Hebei w Chinach zmodyfikowali genetycznie mniej groźnego wirusa pęcherzykowego zapalenia jamy ustnej - znanego z zakażania bydła - tak, aby przenosił białko wirusa Ebola. Ten powoduje ciężki stan zapalny i uszkodzenie tkanek w całym organizmie, wpływając na naturalny mechanizm krzepnięcia krwi, prowadząc do krwawienia wewnętrznego, a ostatecznie do śmierci w wyniku wycieku krwi z małych naczyń krwionośnych, a mowa o śmiertelności nawet na poziomie 95 proc.

Trudna droga do znalezienia lekarstwa

Wirus rozprzestrzenia się poprzez bezpośredni kontakt z płynami ustrojowymi, takimi jak krew, ślina, pot i łzy osób zakażonych, a także poprzez dotykanie rzeczy zanieczyszczonych tymi płynami. Do tej pory badanie śmiertelnego wirusa Ebola wymagało bardzo drogich obiektów o stopniu bezpieczeństwa biologicznego (BSL)-4, co ograniczało możliwości naukowców. Najnowsza metoda, opisana w czasopiśmie Virologica Sinica, wykorzystuje zastępczy patogen, który jest znacznie bezpieczniejszy dla ludzi, umożliwiając prowadzenie badań nad wirusem Ebola na zwierzętach w laboratoriach BSL-2, które są stosunkowo tańsze w obsłudze.



Opracowanie środków zaradczych przeciwko EBOV było utrudnione przez brak idealnych modeli zwierzęcych, ponieważ EBOV wymaga postępowania w obiektach o poziomie bezpieczeństwa biologicznego (BSL)-4 zauważyli naukowcy.

