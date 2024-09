Księżyc został w ostatnim czasie zdominowany przez chińskie misje, czego dowodem są udane przedsięwzięcia Chang'e 4, 5 oraz 6. Duże zainteresowanie Srebrnym Globem ze strony Państwa Środka nie odbywa się bez przyczyny. Kraj wiąże z naszym naturalnym satelitą znacznie ambitniejsze plany.

Reklama

Chiny chcą zbudować bazę na Księżycu

Państwo Środka już od jakiegoś czasu mówi otwarcie, że jego celem jest zbudowanie bazy na Księżycu, co ogłoszono kilka lat temu. Ma to być placówka naukowa, ale możemy się domyślać, że jej przeznaczenie finalnie może mieć większy zakres. Kiedy Chińczycy chcą zrealizować taką inwestycję? Padł kluczowy termin.

Międzynarodowa Stacja Badawcza Księżyca (ILRS), bo tak ma nazywać się ta placówka, to złożone przedsięwzięcie, które zostanie podzielone na etapy. Chińczycy wcześniej w tym miesiącu przekazali, że pierwsza faza budowy ma zostać ukończona do 2035 r. Na miejsce wybrano biegun południowy Srebrnego Globu.

Później przyjdzie czas na rozbudowę. Plan Chińczyków zakłada, że nastąpi to do 2050 r. Będzie to tak zwany model rozszerzony. Co wejdzie w jego skład?

To kompleksowa sieć stacji księżycowych, która wykorzystuje księżycową stację orbitalną jako centralny węzeł, a stację na biegunie południowym jako główną bazę, i będzie obejmować węzły eksploracyjne na równiku księżycowym i niewidocznej stronie Srebrnego Globu. wyjaśnił Wu Yanhua, główny projektant chińskiego projektu eksploracji głębokiego kosmosu

Plany Chińczyków związane z Księżycem bardzo ambitne

Widzimy, że eksploracja Księżyca w wykonaniu Chińczyków jest bardzo ambitna. Oczywiście możemy się domyślać, że jest to związane również z cennymi zasobami, które występują na Srebrnym Globie, w tym helu-3.

W najbliższym czasie Chiny planują dwie kolejne misje na Księżyc. Są to Chang'e 7 oraz 8. Ich celem jest dokładniejsze poznanie Srebrnego Globu oraz występujących tam zasobów. W tym wody w postaci lodu, która będzie niezbędna w przypadku budowy stacji na powierzchni.

W ramach Chang'e 7 na Księżyc polecą orbiter, lądownik oraz łazik. Pojazd ma wylądować na biegunie południowym, czyli w pobliżu miejsca budowy planowanej bazy. Plan misji zakłada start w 2026 r. i w jej ramach będzie m.in. szukany lód.