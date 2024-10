Informator opisuje "Immaculate Constellation" jako "program strategicznego wywiadu" będący jedynie częścią sposobu, w jaki amerykańskie wojsko obecnie radzi sobie z "problemem" UAP. Jeśli program zostanie uznany za autentyczny, pokazałby, że słynne już filmy UFO marynarki wojennej - znane jako Tic Tac, GOFAST i Gimbal - to tylko wierzchołek góry lodowej danych o UFO gromadzonych przez rząd USA.

(...) uchwyciły cechy UAP, które są trudne lub niemożliwe do zaobserwowania gołym okiem. Subtelne efekty atmosferyczne związane z UAP są również widoczne dzięki czujnikom stosowanym przez amerykańskie wojsko i agencje wywiadowcze. Weryfikowalny łańcuch nadzoru nad IMINT UAP [wywiadem obrazowym] zbieranym przez zasoby wojskowe USA zapewnia wysoki poziom pewności co do dokładności i integralności zgromadzonych danych można przeczytać w jego raporcie skierowanym do wybranych członków Kongresu, który wyciekł do sieci.

Opisuje on także incydent, powołując się na zeznania pilota, w którym rój "orbów" UFO otoczył myśliwiec F-22 Raptor, zmuszając go do zmiany kursu: "F-22 przerwał swoją trajektorię i próbował uciec, ale został przechwycony i zablokowany przez około 3-6 UAP-ów. Jeden UAP manewrował w pobliżu (>12 metrów) obszaru bezpośrednio na prawo od kabiny pilota. UAP utrzymywał stałą pozycję i orientację równolegle do kabiny pilota, mimo wielu manewrów uniku".

Co ukrywa Pentagon?

Informator, którego tożsamość jest ściśle chroniona dla jego bezpieczeństwa, uważa, że celem programu USAP było ukrycie takich niezwykłych spotkań. W swoim raporcie do Kongresu źródło opisało "Immaculate Constellation" jako "środek egzekwowania wewnętrznego bezpieczeństwa informacji" - przechwytujący nowe raporty o UFO zanim zostaną zauważone i rozpowszechnione w ramach wywiadu wojskowego.

Drugie źródło, były urzędnik amerykańskiego wywiadu, potwierdziło istnienie "Immaculate Constellation" w wypowiedzi dla Public, stwierdzając, że program jest prowadzony z biura Sekretarza Obrony USA, chociaż administracja nie chce przyznać, że to prawda i nie ma zamiaru tego komentować. To samo źródło dodało, że samo publiczne wypowiedzenie nazwy "Immaculate Constellation" wystarcza, aby uruchomić nadzór rządowy nad osobami, które zajmują się tematem.

Nie da się ukryć, że chociaż te szokujące twierdzenia dotyczące programu "Immaculate Constellation" nie zostały jeszcze udowodnione, przypominają publiczne komentarze wysokich rangą byłych amerykańskich urzędników wywiadu, jak były szef CIA John Brennan, który wprost mówił dziennikarzom, że "niektóre z niewyjaśnionych zjawisk, które możemy obserwować, wynikają z czegoś, czego jeszcze nie rozumiemy i mogą wiązać się z pewnym rodzajem aktywności, którą niektórzy mogliby uznać za inną formę życia".

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 90 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Geekweek na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!