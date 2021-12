Receptor interleukiny-7 α (IL-7R) jest niezbędny dla rozwoju limfoidów. To, czy mutacje IL7R związane z ostrą białaczką limfoblastyczną (ALL) mogą wywoływać leukemogenezę, pozostaje niejasne. Teraz już więcej wiadomo na ten temat.

Ostra białaczka limfoblastyczna (ALL) rozpoczyna się w szpiku kostnym - komórki nowotworowe dość szybko wnikają do krwi, rozprzestrzeniając się po innych częściach ciała. Chociaż istniejące terapie na ALL są skuteczne, a leczeni nimi pacjenci cechuje pięcioletnie przeżycie na poziomie 80-90 proc., "wyleczony" nowotwór często wraca. Z kolei chemioterapia ma długofalowe skutki uboczne.



Wyniki badań wskazują, że mutacje w IL-7R, prowadzące do stałej aktywacji tego białka, są wystarczające do wywołania choroby.



- Dokładnie te same mutacje występują u ludzi, dlatego uważamy, że te zmiany w IL-7R mogą leżeć u źródła ALL - wyjaśnił João T. Barata, koordynator badania.



Naukowcy już wcześniej wykazali, że wysoki poziom IL-7R sprzyja rozwojowi ALL. Obecna praca wykazała, że mutacje w obrębie tego białka, jeszcze bardziej zwiększają ryzyko choroby.



- Ważne jest, aby znaleźć nowe strategie terapeutyczne, aby poprawić skuteczność obecnych metod leczenia i zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia efektów wtórnych. Wyhodowane przez nas myszy rozwijają białaczkę o cechach bardzo podobnych do tej występującej u ludzi. Myszy te mogą być wykorzystywane do identyfikacji i testowania nowych metod leczenia, takich jak leki zmniejszające aktywację IL-7R, w tym niektóre z odkrytych przez nas w tej pracy - dodał Afonso Almeida, pierwszy autor badania.



Dzięki badaniom mysiego modelu ALL, jesteśmy coraz bliżej zrozumienia podstaw tego podstępnego nowotworu.