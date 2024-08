"Cudowny materiał" na Księżycu. Niesamowite odkrycie naukowców

Obserwacje te są zgodne z analizą jednej z próbek Apollo 17, która wykazała obecność grafitu. Na potrzeby badań chiński zespół przeprowadził analizę spektroskopową próbki gleby księżycowej o wymiarach około 2,9 mm na 1,6 mm pobranej przez misję Chang'e 5 w 2020 roku. Była to trzecia misja robota Chin, która dotarła na powierzchnię Księżyca, a pierwsza z której próbka wróciła z Księżyca.

Jak grafen znalazł się na Księżycu?

Na podstawie uzyskanych widm odkryli w bogatej w węgiel części próbki związek żelaza, który jest ściśle powiązany z powstawaniem grafenu. Po dalszej analizie z wykorzystaniem zaawansowanych technologii mikroskopowych i mapowania potwierdzili, że węgiel w próbce to płatki grafenu o grubości od dwóch do siedmiu warstw. Jeśli chodzi o sposób, w jaki się tam dostał, zespół zasugerował, że grafen mógł powstać w okresie aktywności wulkanicznej na początku historii Księżyca, kiedy był on jeszcze aktywny geologicznie.

Wysuwają też hipotezę, że grafen był katalizowany przez wiatry słoneczne, które wzbiły w powietrze księżycowy regolit i jego minerały zawierające żelazo, co mogło pomóc w przekształceniu struktury atomowej węgla. Uwzględniają także możliwość uderzeń meteorytów, o których wiadomo, że tworzą środowiska o wysokiej temperaturze i ciśnieniu podobne do aktywności wulkanicznej.

Ich zdaniem odkrycia te mogą zmienić sposób rozumienia składników chemicznych, epizodów geograficznych i historii Księżyca. Mogą mieć również ogromny wpływ na badania na Ziemi, gdzie grafen jest badany pod kątem zastosowań od elektroniki i mechaniki po materiałoznawstwo. Jak wskazują w swoim badaniu, badanie to może zaowocować nowymi metodami niedrogiego wytwarzania materiału i zaoferować dodatkowe możliwości eksploracji Księżyca. Odkrycia te mogą również okazać się przydatne w przyszłych misjach, które doprowadzą do rozwoju trwałej infrastruktury na powierzchni Księżyca, jak np. rozwijany przez NASA program Artemis.