Droga Mleczna, w której znajduje się Układ Słoneczny, jest stosunkowo spokojną galaktyką. Dotyczy to również supermasywnej czarnej dziury w jej centrum o nazwie Sagittarius A* . Co nie oznacza, że będzie tak zawsze. Obserwacje odległej galaktyki sugerują, że nasz zakątek wszechświata z czasem może czekać tragiczny finał .

Sagittarius A* jest względnie spokojny, ale czarna dziura Drogi Mlecznej powinna ewoluować i z czasem stanie się masywniejsza . Jeśli dojdzie do takie sytuacji, jak w przypadku 2MASX J23453268−0449256, to naszą galaktykę może czekać zagłada.

To odkrycie jest czymś więcej niż tylko dziwactwem – zmusza nas do ponownego przemyślenia tego, jak ewoluują galaktyki i jak supermasywne czarne dziury rosną w nich i kształtują ich środowisko. Jeśli galaktyka spiralna może nie tylko przetrwać, ale i rozwijać się w tak ekstremalnych warunkach, co to oznacza dla przyszłości galaktyk takich jak nasza Droga Mleczna?

Jeśli Układ Słoneczny znalazłby się w promieniu takiego wyrzutu strumieni radiowych, to mogłoby one mieć niszczycielski wpływ na naszą planetę, jej atmosferę i warunki do życia , które znamy dziś. W zasadzie Ziemia w obecnej postaci po takim kosmicznym zdarzeniu przestałaby przypominać świat z obecnych czasów.

Oczywiście, zanim to nastąpi, to w Drodze Mlecznej wcześniej może dojść do innych ogromnych zmian. Związane to jest z nieuchronną kolizją z Galaktyką Andromedy oddalonej od nas o około 2,5 mln lat świetlnych. Po tym zderzeniu w naszym zakątku wszechświata również dojdzie do wielkiej katastrofy, której Układ Słoneczny zapewne nie przetrwa.