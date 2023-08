Utrzymywanie stałej stymulacji istoty szarej w miarę starzenia się jest niezbędne do utrzymania funkcji poznawczych w dobrej formie i nie oznacza to jedynie codziennej randki z krzyżówką, ale i konieczność wypełniania swojego otoczenia wszelkiego rodzaju widokami i dźwiękami, którymi mózg może się karmić. Z nowego badania wynika zaś, że do listy należy dopisać również zapachy - eksperyment z udziałem 43 mężczyzn i kobiet w wieku od 60 do 85 lat pokazuje, że spadek funkcji poznawczych i stany typu demencja można spowolnić, po prostu rozprowadzając w sypialni odpowiednie zapachy.



Odpowiedni zapach w sypialni to pokarm dla mózgu

W przypadku innych zwierząt już dawno wykazano, że wzbogacanie środowiska zapachami stymuluje neuroplastyczność, zwłaszcza w testach na zwierzętach z objawami podobnymi do ludzkich w przypadku zaburzeń neurologicznych, dlatego nietrudno jest uwierzyć, że ludzie również mogą skorzystać na doświadczaniu złożonego "pejzażu zapachowego". Fizjologicznie rzecz biorąc, nasza zdolność do wykrywania zapachów pogarsza się, zanim nasze zdolności poznawcze zaczną spadać - utrata tego zmysłu koreluje również z utratą komórek mózgowych, co wskazuje na silny związek między węchem a funkcjami neurologicznymi.

Zmysł węchu ma szczególny przywilej bezpośredniego połączenia z obwodami pamięci w mózgu. Wszystkie inne zmysły są najpierw kierowane przez wzgórze. I chyba praktycznie każdy doświadczył, jak silne są aromaty w przywoływaniu wspomnień mówi neurobiolog Michael Yassa.